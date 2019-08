31 agosto - L'ACQUASALA SALVERÀ IL MONDO di e con Luciano Castelluccia a Pietramontecorvino – Foggia 31/08/2019 10ma edizione TERRAVECCHIA FESTIVAL

31 AGOSTO 2019 - ore 21.00

Pietramontecorvino – Foggia - Puglia



L'ACQUASALA SALVERÀ IL MONDO

Spettacolo musicale gastronomico della Puglia Garganica



di e con Luciano Castelluccia





Il “Reverendo Podolico” diffonde il pensiero gastro - filosofico del Podolicesimo Garganico.



Sabato 31 Agosto, sul palcoscenico della decima edizionedel Terravecchia Festivaldi Pietramontecorvino andrà in scena il Reverendo Podolico Metano’s con lo spettacolo musical – gastronomico de “L’acquasala salverà il mondo”.



Il pubblico sarà accompagnato attraverso un viaggiomultisensorialealla scoperta delle tipicità enogastronomiche della Puglia Garganica. Tra tutte, pane, olio extravergine d’oliva ed erbe selvatiche spontanee, perfetto condimento per un intenso percorso misticoche, a partire dal Gargano, porterà ad ammirare le sue strade sterrate, i suoi campanacci, i muggiti delle vacche podolichee i belati delle capre. Il suono quasi ipnoticodel campanaccioche riecheggia impetuosamente dalle valli del Gargano e il retrogusto unico del vino locale renderà il tutto un’esperienza irripetibile e unica al mondo.

Una performance suggestiva, al confine tra uno spettacolo e una degustazione, che, tra un morso di caciocavallo “podolico” ed una scodelladi Acquasalapreparata al momento, tesserà le fila di un racconto, abbracciando ogni forma d’arte. Attraverso un’esplosione di odori, colori, rumorie saporidi questa terrameravigliosa, lo spettacolo, seppur in modo insolito e stravagante, si pone l’obiettivo di promuovere il territorio garganico e il suo patrimonio enogastronomicoin tutto il Paese, coniugando cibo e cultura.



ll “Reverendo Metano’s” sarà il trascinatore in questo viaggio misticoche trova il suo punto forte nella passione e nel profondo senso di appartenenza alla terra d’origine dei suoi pastori.

Questo progetto, avviato nel 2011, è il risultato dell’incontrodi esperienze musicali ed artistichedifferenti, accomunate da tre semplici elementi: in primis la saggezza dei sapienti custodi della tradizione, poi la follia di un “pastore di mandrie musicali”, nonché custode di “antiche tradizioni moderne” e, infine, il viaggio e la transumanza musicale, guidata da Luciano Castelluccia, direttore artistico del Carpino Folk Festival. Convertitevi al Podolicesimo, Adorate il Caciocavallo.