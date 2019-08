Bari - Libri d’artista. l’arte da leggere Laboratori didattici per bambini e famiglie 22/08/2019 Lunedì 26, mercoledì 28-e giovedì 29 agosto nella Sala Sveva del Castello Svevo di Bari si terranno tre appuntamenti con i laboratori didattici per bambini da 5 a 12 anni nell’ambito della mostra Libri d’artista. L’arte da leggere, a cura dell’Associazione Volontari per la Cultura ed in collaborazione il Polo Museale della Puglia e il Castello Svevo di Bari.

Alle ore 17.00 i bambini e le famiglie potranno dare spazio alla propria fantasia creando il loro “libro d’artista” ispirato alle opere esposte, con il laboratorio Il paese della grande gioia ispirato all’opera Il paese della grande noia di Lamberto Pignotti (2° incontro in data 26 agosto), Niente di più facile! ispirato all’opera Luoghi comuni in un quinterno di Filippo Sassòli (3° incontro in data 28 agosto) e Il riempi-libro ispirato all’opera ≠ Flowers 2 di Joseph Pace (4° incontro in data 29 agosto).

Il progetto dei servizi educativi e la mostra Libri d’artista. L’Arte da leggere sono promossi dall’Associazione Volontari per la Cultura, a cura di Mariastella Margozzi, Direttore del Polo Museale della Puglia, con il coordinamento dell'Associazione Culturale ETRA E.T.S. e la collaborazione del Castello Svevo di Bari e del Polo museale della Puglia.

L’iniziativa è sostenuta dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma Straordinario 2018 in materia di Cultura e Spettacolo.

La partecipazione ai laboratori e l’ingresso allo spazio didattico sono gratuiti esclusivamente per chi prenota scrivendo all’indirizzo mail volontariperlacultura.odv@gmail.com, inserendo la preferenza per la data del laboratorio, nome, cognome, un recapito telefonico e specificando il numero di bambini e adulti accompagnatori. I laboratori sono aperti ad un numero di massimo 25 partecipanti (10 bambini e 15 adulti accompagnatori).

La mostra Libri d’artista. L’Arte da leggere, inserita nel percorso di visita del Castello Svevo di Bari, sarà aperta al pubblico fino al 9 settembre 2019.