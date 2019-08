Otranto - BEACH SCANNER PRESENTA PUGLIA BEACH, L’APP CHE SELEZIONA LA SPIAGGIA DEI TUOI SOGNI IN PUGLIA 23/08/2019 Beach Scanner

presenta

Puglia Beach

23 agosto, Sala Triangolare Castello Aragonese, piazza Castello, Otranto

Ore 10

Interventi:

• Michele Emiliano – Presidente della Regione Puglia

• Stefano Minerva – Presidente della Provincia di Lecce

• Pierpaolo Cariddi – Sindaco di Otranto

• Antonio De Vito – Direttore Puglia Sviluppo

• Emanuele Moscara – co-fondatore Puglia Beach

• Gabriele Sticchi - co-fondatore Puglia Beach

Modera la giornalista Barbara Politi

PUGLIA BEACH

Trovare la spiaggia dei sogni comodamente dal proprio Smartphone oggi è possibile grazie ad una App, Puglia Beach, scaricabile gratuitamente su Android e IOS, un motore di ricerca che permette di selezionare nella nostra regione la spiaggia con le qualità preferite e di organizzare interamente la vacanza al mare, scegliendo direttamente attraverso l’App anche la località ideale, gli hotel, i ristoranti, gli stabilimenti, le attività sportive e scambiandosi consigli e valutazioni con la community di viaggiatori. L’iniziativa nasce da Beach Scanner, il primo motore di ricerca regionale specializzato nella ricerca di spiagge che permette di navigare tra 1.600 spiagge in Italia, che diventeranno 2.400 in Europa entro il 2021 e 6.400 nel mondo entro il 2023. Ma non si tratta di solo mare: presto arriverà anche l’App Borghi d’Amare, che permetterà agli entusiasti delle gite fuori porta di riscoprire una parte fondamentale del patrimonio culturale italiano, riunendo tutti i borghi d’Italia su un unico motore di ricerca, con informazioni su dove mangiare e dormire, ma anche aneddoti sulle tradizioni locali e consigli per vivere all’insegna della natura e della salute. Il servizio di ricerca è totalmente gratuito per l’utente, in quanto il modello di business si basa sulla pubblicità, l’applicazione di fee al momento della prenotazione dei servizi (come hotel, eventi, stabilimenti) e la replicabilità dell’app per il canale B2B: attraverso la tecnologia proprietaria, infatti, Beach Scanner è in grado di realizzare siti personalizzati per i singoli Paesi e regioni in modalità white label.

Con PUGLIA BEACH La selezione può essere fatta non solo per località, ma anche in base alle caratteristiche della spiaggia. Sei un amante degli scogli e della natura incontaminata? Adori invece rilassarti facendo passeggiate su una lunga spiaggia dorata? Puglia Beach ha una risposta per ogni tipo di esigenza. Dal Promontorio del Gargano, giù fino al Capo di Leuca e risalendo fino al Golfo di Taranto, la Puglia marina è una terra tutta da scoprire.

Ad oggi, Puglia Beach ha recensito quasi 250 spiagge, 170 stabilimenti balneari, 170 hotel, 150 ristoranti e 70 eventi in programma.

CON L’OCCASIONE, BEACH SCANNER DONERA’ SIMBOLICAMNETE L’APP PUGLIA BEACH AL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA, A DIMOSTRAZIONE DI QUANTO SIA PROFICUA PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO LA COLLABORAZIONE FRA SOGGETTI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI.

Beach Scanner e Puglia Beach si inseriscono in un mercato, quello del turismo balneare, che solo nel 2017 nel nostro Paese ha registrato un giro d’affari di 27 miliardi di euro (183 miliardi a livello europeo), in crescita del 16% rispetto all’anno precedente (dati MIBAC 2017). Si pensi che nel 2018 sono stati 19 milioni gli italiani che hanno prenotato le vacanze attraverso app o portali online (fonte Coldiretti). Ma non solo. Dopo la notizia del nuovo piano di Governo predisposto dal ministro del Turismo Gian Marco Centinaio per disciplinare le concessioni demaniali delle coste italiane – che obbliga regioni ed enti locali a realizzare entro due anni una mappatura degli oltre 8mila chilometri di litoranea (fonte Il Sole 24 Ore) – il tema della qualità delle spiagge sta diventando sempre più caldo.

“In un contesto sempre più digitale e personalizzato, è sempre maggiore il desiderio dei viaggiatori di organizzare la vacanza partendo dalla ricerca della spiaggia perfetta. Puglia Beach va incontro a questa esigenza, mappando direttamente non solo le spiagge, ma anche gli stabilimenti, i servizi e gli hotel per fornire all’utente la possibilità di organizzare la vacanza ideale con pochi clic”, hanno commentato i fondatori, Gabriele Sticchi ed Emanuele Moscara.