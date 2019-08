Ruvo di Puglia (Bari) - Il 30 agosto Passeggiata letteraria “Itinerario del Bello”. 27/08/2019 Nell’ambito della rassegna estiva Immaginari – scene d’estate 2019 del Comune di Ruvo di Puglia, In folio Associazione Culturale, in collaborazione con la Pro loco, ripropone, dopo il successo delle passate edizioni, la Passeggiata letteraria “Itinerario del Bello”.



Cammineremo insieme alla scoperta del centro storico di Ruvo di Puglia attraverso il bello che si rivela, al ritmo lento del passo, respirando i profumi del nostro Sud, a occhi che posano lo sguardo sulle straordinarie opere dell’uomo diventate storia. Ammireremo i palazzi nobiliari, il castello, le torri e i torrioni, le mura con le sue porte e portelle



Lungo il percorso echeggeranno le parole di poeti e viaggiatori che si sono lasciati attraversare dalla meraviglia che questa città ha destato nei secoli.



Ritrovo ore 18.45 presso il piazzale antistante lo IAT di Ruvo di Puglia in Via V. Veneto,48.

Inizio passeggiata ore 19.00. Si raccomanda la massima puntualità. Il numero massimo di partecipanti è 30.



La partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio IAT Via V. Veneto, 48 - telefono: 080.3628428