Alghero - Nella rete dello spaziotempo, la mostra dove i visitatori deformano e incurvano lo spazio 27/08/2019 installazione interattiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

dal 28.08.19 al 29.09.19

spazio mostre Lo Quarter - Alghero



Deformare e incurvare lo spazio che ci circonda, così come fanno stelle, supernovae e buchi neri nel cosmo, oppure generare onde gravitazionali virtuali. Sarà ciò che potranno fare i visitatori della mostra "Nella rete dello Spaziotempo", installazione interattva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che sarà ad Alghero nello spazio mostre de Lo Quarter dal dal 28.08.19 al 29.09.19.



La mostra vuole divulgare il percorso di ricerca interdisciplinare portato avanti dal gruppo di ricerca Ecourbanlab del DADU - Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica Università degli Studi di Sassari, con la quarta edizione della summer school ILS 2019_Landscapes of Knowledge, dedicata al progetto degli spazi dell'apprendimento e in particolare ai paesaggi della conoscenza. La miniera di Sos Enattos in Barbagia potrebbe ospitare nei prossimi anni il più grande osservatorio per onde gravitazionali mai realizzato: l'Einstein Telescope, ET. La domanda che si pone è come queste iniziative di altissimo profilo scientifico possano essere accolte dalle comunità locali e condivise nella forma di divulgazione diffusa della conoscenza, contaminando i saperi locali e generando occasioni di sviluppo per la società. Per raccontare al grande pubblico la visione dell'universo della fisica contemporanea, l'INFN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare presenta questa spettacolare installazione interattiva.



L'iniziativa si inserisce nel circuito degli eventi che culmineranno nella Notte Europea dei Ricercatori 2019 coordinata da Frascati Scienza.



Programma 28.08.2019

15:00 Alghero Lo Quarter

Focus group "La comunicazione scientifica" | Simona Cerrato, Paola Catapano, Vincenzo Napolano|

coordina Giovanni Mazzitelli

17:30 Inaugurazione mostra | "Nella rete dello spaziotempo"



INSTALLAZIONE INTERATTIVA IDEATA E PRODOTTA Da ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

A cura di Vincenzo Napolano, Francesca Scianitti Ufficio Comunicazione INFN



PROGETTO MULTIMEDIALE

Marco Barsottini | Cameranebbia

Alessandro Capozzo | Limiteazero



SETUP

Barbara Martinazzi | doID



IN COLLABORAZIONE CON:

Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica

Laboratorio di ricerca ECOURBANLAB

Università degli studi di Sassari



ORGANIZZAZIONE LOCALE

Scientific School | ILS 2019 | Landscapes of Knowledge

Notte Europea dei Ricercatori 2019 - Frascati Scienza

"BEES-BE a citizEn Scientist"



COORDINATORE SCIENTIFICO Massimo Faiferri



COORDINAMENTO LOCALE:

Samanta Bartocci, Fabrizio Pusceddu, Rosa Manca, Lino Cabras



MOSTRA

dal 28.08.19

al 29.09.19

orario

9:30-14:00 lunedì, giovedì, venerdì

9:30-19:00 martedì, mercoledì

domenica chiuso

Ufficio Stampa