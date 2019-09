Castellana Grotte (BA) - "SAGRA dell'IMPANATA" - 14 e 15 Settembre 2019 12/09/2019 "SAGRA dell'IMPANATA" - 14 e 15 Settembre 2019 a Castellana Grotte (BA) - INGRESSO GRATUITO



Appuntamento settembrino per eccellenza a Castellana Grotte: la "Sagra dell'Impanata". Evento organizzato dall'associazione Castellana Conviene, con il patrocinio del Comune di Castellana Grotte, di Grotte di Castellana Srl, della Città dell'Olio, della Regione Puglia-Assessorato Industria Turistica e Culturale per la gestione e la valorizzazione dei beni culturali, della Città Metropolitana di Bari, di Pugliapromozione, e il Riconoscimento della Denominazione Comunale di Origine DE.CO del Comune di Castellana Grotte.



L’evento prevede una sinergia di obbiettivi: • riscoperta di antichi piatti della cucina contadina • Rivalutazione del centro storico e delle sue infinite bellezze • Valorizzazione di balli e musiche popolari • Eventi culturali legati all’enogastronomia e alla storia del nostro paese. La manifestazione si svolgerà Sabato 14 e Domenica 15 Settembre. Protagonista sarà una delle eccellenze gastronomiche del territorio pugliese: l'IMPANATA, un'antica ricetta con cicorie servatiche, purea di fave bianche, pane raffermo e olio extravergine di oliva, il tutto servito con un ricco companatico di ortaggi preparati come da tradizione della nostra terra