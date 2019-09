La Uasciazz, la grande cena di Matera 2019 06/09/2019 Piazza San Pio X, Matera

Sabato 7 settembre 2019



Durante il 2018 e il 2019 Mammamiaaa, progetto coprodotto da Fondazione Matera-Basilicata 2019 e Casa Netural, ha raccolto migliaia di ricette e storie di famiglia per celebrare il cibo, e sottolineare come esso non sia solo qualcosa da consumare, ma un elemento fondamentale della cultura umana che crea importanti relazioni, tra persone, comunità e territori diversi.



Più di 3500 persone hanno partecipato al progetto da tutta Europa, organizzando pranzi, merende, cene per condividere le proprie preziose ricette e memorie di famiglia. Ogni pranzo, merenda, cena, è stata un’occasione per stare insieme, mangiare cibo di qualità, raccontarsi aneddoti legati alla produzione di pietanze particolari, ricordare tradizioni ormai quasi scomparse.



Il 7 settembre 2019 a Matera, si terrà la grande cena finale del progetto: “ La Uasciazz”.

Una cena speciale e festosa, alla quale potrà partecipare tutta la community internazionale di Mammamiaaa e Matera 2019. Un momento di convivialità assoluta, per celebrare il cibo e le relazioni, e sentirsi parte di un’unica grande famiglia.



Seguendo il format del progetto, la cena sarà condivisa, e ogni partecipante è invitato a portare un piatto legato alla propria famiglia e qualcosa da bere da condividere.



PROGRAMMA:

- Ore 19.30 ritrovo in Piazza San Pio X, e inizio cena condivisa;

- Ore 21.30 festa aperta a tutti con musica.



ISCRIZIONI:

La cena sarà a numero chiuso, e per partecipare è necessario contattare con una mail info@mammamiaaa.it



La festa, in programma dalle ore 21,30 sarà aperta a tutti.



Main sponsor dell'evento è Rilegno, consorzio nazionale che si occupa della raccolta e del riciclo del legno, un consorzio che ricicla 2 milioni di tonnellate ogni anno. L’intero allestimento della cena sarà quindi plastic free, realizzato con materiale di riciclo e con piatti e posate compostabili.



Nicola Semeraro, Presidente di Rilegno, ha dichiarato: “I valori della sostenibilità e dell’attenzione all’uomo e all’ambiente sono parte fondante del nostro Consorzio. I nostri consorziati producono imballaggi in legno e le cassette in legno che usiamo per trasportare la nostra frutta e la nostra verdura sono un esempio concreto di Natura che contiene Natura. Sulle tavole dei nostri nonni come pure su quelle dei nostri nipoti dominerà l’imballaggio naturale”



Presenti all’evento:

- Sannio Falanghina 2019, Città Europea del Vino 2019 e il Consorzio Tutela Vini del Sannio, partner di Mammamiaaa;

- Biscotti Di Leo, school partner di Matera 2019

- Amaro Lucano, essential partner di Matera 2019;

- Saicaf, official coffee supplier di Matera 2019.









\



Mammamiaaa è un progetto di Matera 2019, Capitale Europea della Cultura, coprodotto da Casa Netural e Fondazione Matera Basilicata 2019 e in collaborazione con John Thackara e IdLab.



Partner di Mammamiaaa sono:

- Alce Nero, azienda di agricoltori, apicoltori e trasformatori impegnati nella produzione biologica;

- SUPER Scuola Superiore d’arte applicata del Castello Sforzesco;

- PRESSO, prima insegna multipurpose organizzata con location progettate e arredate come appartamenti, da usare in alternativa a casa propria per l'organizzazione di momenti conviviali, come cene o feste, oppure per meeting di lavoro;

- Corazza Assicurazioni;

- Sannio Falanghina 2019, Città Europea del Vino e Sannio Consorzio Tutela Vini.

- Rilegno, consorzio nazionale che si occupa della raccolta, del recupero e del riciclo degli imballaggi di legno