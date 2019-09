7 settembre - Concerto per piano e fisarmonica a bottoni Vuelvo al Sur (Ritorno al Sud) - Bari 07/09/2019 POLO MUSEALE DELLA PUGLIA

Chiostro di san Francesco della Scarpa

Via Pier l'Eremita 25/b Bari



Sabato 7 settembre 2019 ore 20.30



Concerto per piano e fisarmonica a bottoni

Vuelvo al Sur (Ritorno al Sud)



Apertura straordinaria serale ore 20.00 – 23.00

(ultimo ingresso al pubblico ore 22.30)



In occasione delle aperture straordinarie serali indette dal MiBAC in tutti i luoghi della cultura statali, sabato 7 settembre alle ore 20.30 (apertura porte ore 20.00) il Polo Museale della Puglia presenterà il concerto Vuelvo al Sur (Ritorno al Sud), per piano e bandoneon, nella suggestiva cornice del chiostro di San Francesco della Scarpa a Bari.

Il pianista Domenico Balducci, con la fisarmonica a bottoni di Alessio Giove e la voce narrante di Nicola Santoro, realizzeranno un concerto dedicato ad Astor Piazzolla (1921-1992) e ad alcune delle sue musiche più rappresentative della sua vasta produzione musicale. Un vero e proprio omaggio al grande compositore argentino che, nel ruolo di interprete e di direttore di innovativi complessi strumentali, da 'splendido infedele' è riuscito a far esplodere la sua notorietà dapprima in Europa (a Parigi, città della sua mitica docente Nadia Boulanger, già insegnante di Copland, Bernstein e Ravel) e in Italia, terra dei suoi nonni (suo nonno era di Trani), e solo dagli anni '70 in poi anche nella sua Argentina che lo aveva fin da subito accusato di aver tradito il ‘tango’ nella sua purezza e classicità, lui che aveva codificato il cosiddetto nuevo tango, non più solo da ballare ma soprattutto da suonare e 'da pensare', rendendolo vero e proprio stile universale.

Il repertorio scelto per la serata prende spunto dal tema della ‘Musica fuori centro - musiche periferiche’ non solo per le origini pugliesi del grande compositore argentino, ma anche perché il suo nuevo tango, complesso, introspettivo e struggente (Oblivion significa, appunto, oblio) esprime il desiderio dei tanti immigrati e rifugiati che si trovano in una condizione ‘periferica’ rispetto alla patria d’origine.

L’ingresso al concerto è gratuito fino ad esaurimento posti e sarà consentito a partire dalle ore 20.00.

Per l’occasione il chiostro osserverà apertura straordinaria serale dalle ore 20.00 alle 23.00 con ultimo ingresso consentito al pubblico fino alle 22.30.