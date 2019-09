AL VIA LA COLLABORAZIONE TRA APIS PUGLIA, WBA e WWF SALENTO. 06/09/2019 Conservazione ambientale, scoperta della biodiversità e istruzione mirate soprattutto alla tutela dell’ape mellifica, sono i motivi che hanno spinto l’Associazione di apicoltori pugliesi “Apis Puglia” a stringere un rapporto di collaborazione con la WBA World Biodiversity Association Onlus (Associazione Mondiale per la Biodiversità) e con l’associazione WWF Salento.



L’Associazione WWF Salento - da sempre - lavora instancabilmente per la concreta salvaguardia ambientale del territorio salentino mentre la WBA è un’associazione senza scopo di lucro costituita da naturalisti, botanici, zoologi e semplici amanti della natura, coinvolta nello studio e nella conservazione della biodiversità in tutto il mondo.



I motivi dell’intesa nascono su un elemento cardine determinante: attuare pratiche apistiche indirizzate verso una gestione rispettosa dell’ape mellifica e che favoriscano la conservazione del patrimonio genetico apistico italiano.

Non apicoltura esclusivamente da reddito ma un’apicoltura rispettosa delle esigenze biologiche e quindi del benessere di questo meraviglioso insetto.



Nelle prossime settimane verranno comunicate le prime iniziative, frutto dell’intesa, che avranno l’obiettivo di coinvolgere l’intera comunità salentina e non solo.