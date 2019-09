Si avvicina “Ischitella Run”: novità e programma della 3 edizione della gara podistica del Gargano 06/09/2019 Non solo una gara podistica, ma una vera e propria festa all’insegna del benessere, dell’aggregazione e del divertimento per tutti



Continuano a ritmo serrato i preparativi per la III edizione di “Ischitella Run”, la gara podistica a carattere provinciale sulla distanza di 10 km, che quest’anno si terrà domenica 8 settembre a Ischitella (FG), nel Gargano.

Dopo il successo delle scorse due edizioni, torna così l’evento del Gargano che promuove lo sport come strumento di socializzazione, inclusione e promozione del territorio e che è diventato ormai un appuntamento imperdibile per i runner di tutta la Puglia e non solo.

La manifestazione sportiva, organizzata dalla ASD “RUNNERS” GYMNASIUM ISCHITELLA, anche quest’anno ha visto la cooperazione dell’Assessorato allo Sport del Comune di Ischitella e il patrocinio della Regione Puglia, con l’approvazione tecnica del Comitato Provinciale F.l.D.A.L. - Federazione Italiana di Atletica Leggera- e il determinante supporto dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, che ha accolto con entusiasmo la richiesta dell’Assessorato allo Sport del Comune di Ischitella di sostenere questa terza edizione di “Ischitella Run”.

Numerose le realtà della cittadina garganica coinvolte nella realizzazione dell’evento, coordinato quest’anno da Rina Salvatore, membro della ASD “RUNNERS” GYMNASIUM, la giovane società podistica diretta da Sante Martella che con coraggio e determinazione promuove da tre anni la gara podistica nella cittadina di Ischitella, trovando grande collaborazione in Alessandro Nobiletti, assessore allo sport del Comune garganico. Tra le associazioni e i soggetti che si sono attivati per la terza edizione di “Ischitella Run” ci sono infatti la Polisportiva Marconi Ischitella Asd, l’APS "Special…Mente”, la Scuola di danza “Dance Up”, il C.V.T.I. Corpo Volontari Territoriale Ischitella, il C.V.S. Corpo Volontari Soccorso, e Michele Castelluccia, il musicista denominato “Una chitarra del Gargano”.

Tante le novità di questa ultima edizione, a cominciare dal nuovo percorso, individuato per la gara podistica, di seguito indicato:

Partenza da Piazza De Vera d’Aragona

Via Umberto I

Strada Provinciale 51

Via Colombo

Corso Cesare Battisti

(Giro paese)

Via Umberto I

Strada Provinciale 51 direzione Vico del Gargano

Giro di boa al 5km prossimità zona industriale

Ritorno Strada provinciale 51

Via Colombo

Corso Cesare Battisti

Arrivo in Piazza De Vera d’Aragona

La gara podistica, omologata FIDAL, è riservata ai tesserati FIDAL, ma contestualmente avrà luogo una corsa non competitiva di 10 km a cui prenderanno parte gli “atleti liberi” (NTF – Non Tesserati FIDAL), premiati in un’unica categoria. In programma anche tre gare giovanili ed anche il Trofeo FRATRES dedicato a tutti i donatori di sangue.

La giornata sportiva dell’8 settembre si aprirà alle ore 9:00 nella centrale Piazza De Vera d’Aragona, con le gare giovanili che vedranno concorrere diverse categorie: bambini e bambine di 6/8 anni sui 200 m, di 9/10 anni sui 400 m e ragazzi e ragazzi di 11/13 anni su 1000 m.

Alle ore 10:00 avrà inizio la gara competitiva riservata alle Società FIDAL e agli Enti di Promozione sulla distanza di 10 Km, e la corsa non competitiva per gli amatori di questo sport (10 km).

Lungo il percorso, interamente segnalato e controllato dai giudici di gara e dal personale addetto, è prevista l’assistenza medica, affidata alla Croce Rossa Italiana e ai medici dell’organizzazione di gara, dr. Speraddio e dr. Basile. Per la gara competitiva e la corsa non competitiva, punti di ristoro allestiti al giro di boa (previsto al 5° km) grazie alla collaborazione dei ragazzi della Polisportiva Marconi Ischitella. Al ristoro dei più piccoli penserà invece l’Associazione "Special…Mente” presente presso Villa Paradiso a Ischitella dove sarà allestito anche uno spazio dedicato all'animazione e alla creatività dei bambini a cura di "Decorando" di Claudia Russo.

Durante lo svolgimento della gara, in attesa di scoprire i vincitori, la festa continuerà nella piazza centrale di Ischitella dove il pubblico sarà allietato dalle coreografie della scuola di danza “Dance Up” diretta da Maria Comparelli.

Non solo una gara podistica quindi, ma una vera e propria festa all’insegna del benessere, dell’aggregazione e del divertimento per tutti, sportivi e non.

Non mancherà in ultimo il ricchissimo ristoro finale con pasta party per tutti i partecipanti, rinfresco a base di frutta, dolci, bevande e prodotti tipici locali, offerto dal Ristorante Sapor Divino di Ischitella. Seguirà la cerimonia delle premiazioni alla presenza delle Autorità.

Le iscrizioni FIDAL dovranno essere effettuate utilizzando il sistema ON-LINE dal sito www.correreinpuglia.it o www.icron.it entro le ore 00:00 di venerdì 6 settembre 2019

Per partecipare alla gara non competitiva (10 km) e alle gare giovanili è possibile iscriversi fino alla mattina stesso dell’evento, consegnando l’apposito modulo compilato (scaricabile dalla pagina Facebook di ASD “RUNNERS” GYMNASIUM ISCHITELLA o disponibile presso la sede situata nella piazza centrale di Ischitella).