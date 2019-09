11 settembre - Music Movies Orchestra Oles Ensemble diretta da Eliseo Castrignanó a san cesario di Lecce 11/09/2019 Astràgali Teatro

11 Settembre 2019

Music Movies

Orchestra Oles Ensemble diretta da Eliseo Castrignanó

DISTILLERIA DE GIORGI

Via Vittorio Emanuele, 86

San Cesario di Lecce

ORE 20,30

INGRESSO LIBERO



In programma brani celebri di Ennio Morricone per rivivere le emozioni di "C'era una volta il west", “Nuovo Cinema Paradiso" e di “Mission” con Gabriel’s Oboe; Nicola Piovani con le indimenticabili melodie de “La vita è bella” e “Ginger e Fred”; Henry Mancini con la colonna sonora della serie televisiva Peter Gunn e il tema “The Pink Panther” (dal film “La pantera rosa” del 1964); Luis Bacalov con il nostalgico tema de “Il postino” (premio Oscar nel ’95 per la colonna sonora del film). Immancabili le note di “Schindler’s list” firmate da John Williams e di “Mission impossible” di Lalo Schifrin che chiuderanno il concerto.



Realizzato grazie ai progetti “ Alchimie – La distilleria De Giorgi Residenza artistica di Comunità” (Fondazione con il Sud) e “ Taotor” (Regione Puglia – Avviso pubblico per lo Spettacolo e le Attività culturali FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia)



Info: teatro@astragali.org • 0832.306194 • 389.2105991