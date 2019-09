Santa Cesarea (Lecce) - Un pomeriggio in spiaggia per sensibilizzare sull’emergenza plastica in mare 07/09/2019 EVENTO DI AZIONE DIMOSTRATIVA

Progetto interreg Grecia-Italia “RE.CO.RD"



Un pomeriggio in spiaggia per sensibilizzare sull’emergenza plastica in mare



Domenica 8 settembre

presso le Terme di Santa Cesarea (Le) | ore 15.00-19.00



Nell’ambito della variegata e proficua attività prevista per “RE.CO.RD” (REcycling strategies for the COastal sustainable waste management towards R&D Innovation) è in programma, presso le Terme di Santa Cesarea (Le), per domenica prossima 8 settembre, un coinvolgente evento di azione dimostrativa finalizzata alla sensibilizzazione sul recupero in spiaggia e recupero di rifiuti plastici.



Si ricorda che questo interessante progetto è finanziato dal 1° bando per progetti ordinari di Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020



Nel corso dell’iniziativa sarà illustrata da parte del primo cittadino, dott. Pasquale Bleve, la mission del progetto. Inoltre, a testimonianza dell’alto valore ambientalistico della manifestazione, sarà presente l’assessore regionale Qualità dell’Ambiente, dott. Giovanni Francesco Stea.

Tra gli altri attori istituzionali di progetto anche l’Uni Salento (Smartstart) che – nel corso della manifestazione – curerà la presentazione relativa al processo tecnico di trasformazione del materiale plastico. Saranno gli esperti tecnici a illustrare il prototipo e a realizzare una significativa azione dimostrativa.

Durante l’evento saranno distribuiti materiali informativi e realizzati gadget per i partecipanti con il prototipo di progetto. Ma gli stessi presenti saranno coinvolti nella raccolta di rifiuti plastici (bottigliette d’acqua, tappi, ecc).

Inoltre, saranno intervistati i bagnanti sul tema in oggetto al fine di dare voce ad alcune testimonianze di turisti e di residenti. Sempre ai fini di una maggiore sensibilizzazione e conoscenza è prevista anche la proiezione pubblica di alcune slideshow di presentazione del progetto RE.CO.RD.



Si ricorda, più in generale, che la progettualità rientra in un Programma di Cooperazione Territoriale che promuove strategie di crescita transfrontaliera rivolte al miglioramento della qualità della vita nelle regioni coinvolte. Esso si inscrive nell’Obiettivo Specifico 2.3 del Programma: Sviluppo e sperimentazione di tecnologie innovative/strumenti per la riduzione dell’inquinamento marino e dell’aria.



Appuntamento, quindi, a domenica 8 settembre, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, presso le Terme di Santa Cesarea (Le) per condividere un pomeriggio all’insegna di uno spirito ecologistico fondamentale per di migliorare la qualità dell’ambiente marino, di certo uno dei maggiori attrattori turistici e paesaggistici della nostra Puglia e della vicina Grecia.