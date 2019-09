Mesagne (Brindisi) - Evento musicale Puglia After Sanremo Rock 07/09/2019 “Puglia after Sanremo Rock” è l’evento musicale con i gruppi che hanno rappresentato la Puglia alle finali di “Sanremo Rock” lo scorso giugno. Domani – domenica 8 settembre a partire dalla ore 21 in piazza Commestibili – si esibiranno nel concerto di chiusura della rassegna “Mesagne Estate 2019”.



Sul palco i “Loy”, tre ragazzi di Mesagne - Piero “Loy” Locorotondo, voce, chitarra e autore; Diego Locorotondo alla batteria; Fabio Caponegro piano e tastiera - e il latianese Giampiero Caliandro al basso. La pop band con venature rock è in piena attività dal 2012. Spazio alle grandi emozioni nei loro testi. Musica e parole lasciano emergere sogni, speranze senza concedere nessuno spazio alla rassegnazione



L’appuntamento interamente made in Puglia prevede l’esibizione del trio “mArte” e dei “Nova Fluo”. I foggiani del trio “mArte” sono Fabio Stango e Domenico Galante, cantante compositore e chitarrista, e il batterista Francesca Beccia. Il nome del gruppo è la descrizione di una difficoltà, quella di restare ancorati alla dimensione umana in un mondo di cuori digitali che troppo spesso attivano con un dito e un click. La band barese “Nova Fluo” è il quartetto con la passione per la fantascienza, i manga e cartoni animati giapponesi. Prendono il nome dalle spettacolari luminescenze delle esplosioni cosmiche da cui tutto si dice che abbia avuto inizio. La band è formata da: Antonello “Ard” Ardone, voce e chitarre; Francesco “Fray” Magnifico alle batterie e sintetizzatori; Francesco “Dep” De Pasquale al basso e Romar “Mars” Marseglia alla batteria.



Il festival è patrocinato dal Comune di Mesagne, con il contributo di privati. La partecipazione è gratuita.