7 8 settembre Al SILENT FESTIVAL Terlizzi prosegue ,Corrado Nuccini (Giardini di Mirò) e Xabier Iriondo (Afterhours) 07/09/2019 Prosegue oggi sabato 7 settembre e domani, domenica 8 settembre, al Mat di Terlizzi, SILENT FESTIVAL: un percorso tra immagini e viaggi sonori. Nelle tre giornate di festival più di 10 cine-concerti, un’immersione nelle arti visuali che parte della storia del cinema muto per arrivare alle sperimentazioni multimediali con la presenza delle aree espositive. Gli ospiti del festival: si va da Indian Wells a Corrado Nuccini (Giardini di Mirò), da Xabier Iriondo (Afterhours) a Josin (nuovo gioiello internazionale di casa Dumont Dumont) e poi The Whip Hand, Giorgio Tuma, Sup Nasa, Yfir, Party Animal, Ginkgo DAWN Shock, Hyperflower. Tantissimi anche i nomi coinvolti nell’ambito artistico-visuale: Carlos Campos, Sergio Racanati, Leandro Summo e Silvia Morin.



SILENT è un nuovo festival di Collettivo Zebù realizzato con la supervisione di Corrado Nuccini e con la collaborazione di Apulia Center for Art and Technology.

IL PROGRAMMA DI OGGI E DOMANI:



sabato 7 settembre

ALLA RICERCA DEL VOLTO PERDUTO

Due film che raccontano due grandi storie, con la presenza di ospiti d’eccezione alla prova di rileggere dal vivo la propria identità sonora sulle scene di capolavori della storia del Cinema.



INDIAN WELLS sonorizza La madre di V.I.Pudovkin (1926)

CORRADO NUCCINI, XABIER IRIONDO sonorizza La passione di Giovanna D’Arco di C.Dreyer (1928)



domenica 8 settembre:

10 YEARS OF SONOFMARKETING - UNKNOWN MUSIC PLEASURES

Si festeggiano i 10 anni di Son of Marketing offrendo una nuova possibile interpretazione del rapporto tra suono e video. Due concerti emozionanti, un ospite internazionale che arriva per la prima volta in Italia, verranno accompagnati da performance grafiche e visuali realizzate dal vivo.



JOSIN - a/v live

THE WHIP HAND - a/v live





AREA ESPOSITIVA durante le tre giornate di festival

All'interno degli spazi del MAT un percorso visivo che vi porterà alla scoperta di opere video-installative:



Leandro Summo - Corps sans organes

Carlos Campos - Stratificazione

Sergio Racanati - DEBRIS/DETRITI_Puglia

Silvia Morin - Give me an answer

Angelica Ruggiero - Il mare dentro

Prometeo photo research

Ogni serata comincia alle ore 21

Biglietto giornaliero: 5 euro