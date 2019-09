B1F - Zero5 Castellana Grotte: Trascorsa la prima settimana di preparazione 08/09/2019 Allenamento solo fisico la mattina e fisico e tecnico in serata. Il gruppo della Zero5 Castellana Grotte ha già trascorso la prima settimana di preparazione al prossimo impegnativo campionato di pallavolo femminile di serie B1.



Il lavoro mattutino di palestra si svolge presso l'accogliente struttura Finix di via Monopoli, mentre gli allenamenti (ed in seguito anche le gare) si tengono presso CasaMaterdomini, l'impianto situato in via Rosatella all'interno del plesso scolastico dell'Istituto Alberghiero Consoli-Pinto. Nel gruppo espressioni tranquille e concentrazione, è molto evidente la grande voglia di prepararsi al meglio per questa nuova importante ed impegnativa stagione sportiva che vedrà la prima battuta ufficiale del campionato sabato 19 ottobre.

La Zero 5 sarà impegnata a Torre Annunziata in Campania contro la Fiamma Torrese, mentre la prima gara casalinga sarà disputata il sabato successivo alle ore 19 contro l'Europea 92 di Isernia.



Verifichiamo come sta procedendo la preparazione con i tecnici Massimiliano Ciliberti e Francesco De Robertis, rispettivamente primo e secondo allenatore e con Walter Vivian, preparatore atletico.



Cominciamo proprio da quest'ultimo che ci informa sulle condizioni fisiche. "Ci sono un paio di ragazze che devono lavorare un po' di più, ma la stragrande maggioranza si è presentata in buone condizioni. Naturalmente procediamo gradatamente e sempre ascoltando le sensazioni delle ragazze per prevenire gli infortuni. Stanno tutte lavorando bene. Flavia Kabunda si sta rilevando un ottimo capitano con grandi capacità di aggregazione. Adesso c'è una sola ricetta: lavoro, lavoro, lavoro e guardare sempre avanti".



Proseguiamo con Francesco De Robertis che ci tiene a precisare di essere molto contento di aver fatto la scelta di rimanere a Castellana con la Grotte Volley per provare questa nuova esperienza in B1, scartando soluzioni che presentavano vantaggi logistici, lui vive a Bari, o di primo allenatore: "Ma non sono solo contento della mia scelta di Castellana, vedo una squadra con un grande potenziale. Le ragazze sono motivate ed hanno voglia di far bene. La qualità c'è, l'organizzazione societaria è ottima e professionale. In queste condizioni si lavora bene e ci sono i presupposti per ottenere buoni risultati".



Concludiamo con Massimiliano Ciliberti che, anche lui, non lesina espressioni ottimistiche: "Una settimana positiva. Le valutazioni sanitarie e fisiche sono positive. C'è impegno e motivazione. Bene le ragazze giovani che si stanno impegnando, hanno capito che si stanno giocando una bella opportunità e bene le confermate che già conoscevamo. Le nuove arrivate (Katia Miotti, Federica Matrullo e Simona Minervini, ndr) sono professionali, lavorano bene e mi hanno confermato quanto mi aspettavo, per impegno e carattere sembrano proprio adatte alla Grotte Volley".