#JuegoParaElBien 1° Torneo Internazionale di Calcio Solidale a 7 a Costa Rica e Bari 08/09/2019 #JuegoParaElBien

1° Torneo Internazionale di Calcio Solidale a 7

Liberia/Guanacaste/Costa Rica – Bari/Puglia/Italia

9/11 e 15 settembre 2019



IFA international fundraiser association APS (Italia)

UniBa ASD (Italia) - Asociación Marbella Verde AS (Costa Rica)

La "IFA international fundraiser association" (Italia), associazione di promozione sociale senza fini di lucro, con Presidente Cristiano Di Corato, in accordo con l’omologo, Maurizio Scalise, della UniBa ASD Università degli Studi di Bari Dipartimento allo Sport (Italia) ed in collaborazione con la Marbella Verde Asociación (Costa Rica) nella persona della Presidente Nuria Tapia, ha progettato, prodotto e promosso l'evento sportivo “Juego para el Bien”

Si tratta del primo Evento Sportivo Solidale, #juegoparaelbien, disputato contemporaneamente dal 9 al 15 settembre 2019 in Liberia Guanacaste Costa Rica ed in Bari Puglia Italia.

Con il progetto di Cooperazione Internazionale di Evento Sportivo Solidale #juegoparaelbien si intende diffondere la “pratica sportiva che ben si coniuga con azioni di fundraising”, donare attraverso lo sport, attribuendo allo stesso la sua dimensione di gioco, di evento sociale e di insegnamento. Giocare per “divertimento sociale” è un esempio da emulare.

"Juego para el bien", è lo slogan dell’evento sociale a favore dello sport etico, solidale, responsabile ed educativo alla cultura del DONO.

Il 1° Torneo Internazionale di Calcio Solidale a 7 organizzato dalla IFA international fundraiser association Italia, ha l’innovazione, nonché la peculiarità, di essere disputato contemporaneamente tra Costa Rica ed Italia.

I due tornei convergono sulla stessa finalità: <<“sostegno sociale e solidale, aiutando concretamente famiglie in gravi difficoltà economiche con bambini”.>>

Il comparto del terzo settore e le istituzioni hanno risposto con grande entusiasmo all’iniziativa.

Il Consolato D’Italia in Guanacaste Costa Rica, Cav. Luigi Cisana, il Comune di Bari con gli assessorati allo sport, Dott. Pietro Petruzzelli e l’assessorato al Welfare, Dott.ssa Francesca Bottalico nonchè il CSV Bari Centro di Servizio al Volontariato San Nicola, Dott.ssa Rosa Franco, sono solo alcune delle realtà istituzionali che sostengono il progetto.

L’adesione di squadre donanti in Costa Rica, è risultata non priva di difficoltà. Ma il successo non è tardato ad arrivare. Tre mesi di duro lavoro per il “Juego para el bien”. In Italia, grazie al Presidente, Maurizio Scalise, UniBa ASD della Università di Bari, l’adesione ha superato ogni aspettativa andando oltre il numero di squadre donanti.

Non da meno, in Costa Rica, la ripresa. La volontà di comporre squadre miste formate da calciatori dei due sessi, ha consentito alla Associazione Marbella Verde Costa Rica, meravigliando tutti, di formare due squadre di solo donne.

In premio c’è l’ambita “Coppa”, simbolo di vittoria di una competizione sportiva, che in questo caso specifico assumerà un valore importante che va oltre la vittoria stessa. Si è disputata una gara il cui peso valoriale etico supera ogni altra aspettativa: “si è giocato per il bene e vinto per il bene”

I fondi raccolti con il progetto "Juego para el bien", saranno impiegati per l’acquisto di prodotti essenziali, alimentari e non (Canasta Basica), e donati alle famiglie in difficoltà finanziarie o senza lavoro, con particolare attenzione alle famiglie con bambini. Sia i fondi raccolti in Costa Rica che quelli in Italia, saranno utilizzati dal “Comitato delle squadre Donanti” (un componente di ogni squadra partecipante), un rappresentante della IFA international fundraiser association Italia (con funzioni di garante della trasparenza) e l’Associazione Marbella Verde (Costa Rica) al fine di sostenere famiglie meno privilegiate.

Ora attendiamo la disputa dei due tornei dal 9 al 15 settembre 2019: “Juego Para El Bien” #juegoparaelbien