11 settembre - RUVO DI PUGLIA PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO 'UN POPOLO DI UOMINI IN VIAGGIO' 11/09/2019 MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE IN PINACOTECA

PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO

"UN POPOLO DI UOMINI IN VIAGGIO"



Mercoledì 11 Settembre alle 20.00 presso il chiostro dell’ex Convento dei Domenicani (o nella sala eventi della Pinacoteca in caso di maltempo) in viale Madonna Delle Grazie n.2 a Ruvo di Puglia, "Immaginari, scene d'estate" la rassegna culturale estiva curata dall'Assessorato alla cultura del Comune propone la proiezione del documentario



"Un popolo di uomini in viaggio"

di Dario Iurilli.



Durata 50 minuti. Ingresso libero.



Il documentario rappresenta la seconda parte del progetto Corpi Migranti: i racconti degli amori, degli affetti, delle storie e dei sogni dei protagonisti, le gambe per camminare, gli occhi per guardare lontano e i desideri per immaginare una vita diversa a ogni latitudine, perché i confini sono un'invenzione, una convenzione e non appartengono alla terra né agli umani.



Alla presenza del regista Dario Iurilli e della ideatrice del progetto Clarissa Veronico, le parole e gli sguardi di chi ha viaggiato per terra e per mare inseguendo il futuro. “Corpi Migranti, un popolo di uomini in viaggio” è una produzione Punti Cospicui e Dimmi Cosa Vedi LAB con il sostegno della Regione Puglia.