Foggia - Riparte “Fatti ad arte” la terza stagione concertistica targata Musicalis Daunia 09/09/2019 “Fatti ad arte”, terza stagione concertistica targata Musicalis Daunia, riparte dopo la pausa estiva con un appuntamento ad ingresso libero a Foggia che avrà per protagonisti tre talenti emergenti di Capitanata.

Venerdì 13 settembre, alle 20.30, sarà Jaco, associazione di promozione sociale e culturale, ad ospitare il quattordicesimo evento del cartellone presso la sede di Via di Camarda (2^ Traversa Tratturo Castiglione) nel Villaggio Artigiani.

Ad esibirsi sarà il giovanissimo Trio Schulhoff composto da Antonio Montecalvo (flauto), Roberta Michelini (viola) e Salvatore Perna (contrabbasso).

Nato nel 2016 all’interno della classe di Musica da Camera della sede di Rodi Garganico del Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia, il Trio Schulhoff si è costituito grazie all’incontro di tre studenti che sono stati portati ad interessarsi da subito ai più diversi stili strumentali, dal Classicismo fino alla musica contemporanea, diventando presto un’apprezzata formazione capace di molteplici e contrastanti proposte stilistiche.

Venerdì sera i tre proporranno un programma insolito: il Divertimento MH179 in do maggiore di Michael Haydn, il Trio per flauto, viola e contrabbasso KRM22 in re maggiore di Johannes Matthias Sperger e un autentico capolavoro del primo Novecento, il Concertino per flauto, viola e contrabbasso in re maggiore di Erwin Schulhoff, compositore da cui il trio prende il nome.

“Si tratta di alcune perle musicali di grande rarità – spiega Francesco Mastromatteo, direttore artistico di Musicalis Daunia - offerte da un trio di recente formazione, ma già capace di affrontare brani di estrema difficoltà con indiscutibile maturità esecutiva ed artistica”.

Musicalis Daunia è un progetto della XXXVI stagione concertistica degli Amici della Musica di Lucera, associazione presieduta da Elvira Calabria, ed organizzato in collaborazione con L’Opera Bvs di Foggia. È realizzato con il contributo della Regione Puglia - “Patto per la Puglia 2014-2020 – Area di intervento IV – Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”, il sostegno della Fondazione Musicalia della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e delle attività imprenditoriali del territorio attente alle iniziative musicali di qualità quali Nonsoloaudio e Clivio pianoforti.

Per informazioni e prenotazioni si possono contattare i numeri: 0881-708013 e 348-6502230 o scrivere all’indirizzo email info@musicalisdaunia.com.