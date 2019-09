13 settembre - concerto finale dell'Asso Dj Festival: ospiti Alex Nocera, Sergio Mauri e Sabrina Ganzer - Bitonto 13/09/2019 L’Asso Dj Festival saluta con un imperdibile live

A Bitonto si sfidano i nuovi talenti del djing

Ospiti Alex Nocera, Sergio Mauri e Sabrina Ganzer

13 settembre – piazza Cavour, Bitonto (BA)



Dopo un mese di workshop dedicati ai dj ed esibizioni live, la quarta edizione dell’Asso Dj Festival si chiude con un ultimo imperdibile concerto, in programma il 13 settembre in piazza Cavour a Bitonto, dove saranno la musica elettronica e lo spettacolo a fare da padroni. Sempre all’insegna del divertimento sano, filosofia che ha accompagnato tutte le edizioni della kermesse organizzata dalla sezione barese di Assodeejay-Associazione Nazionale Deejay Artisti, dalla Cooperativa Casm e dall’A.P.S. Dinamiche Culturali.



Ad aprire la serata alle 20 sarà il dj-set di Mirko Alimenti, dj e producer romano sotto contratto per la Spinning record, con all’attivo diversi brani pubblicati su Hit Mania Dance e centinaia di ospitate in club nazionali ed esteri. E per l’occasione offrirà al pubblico un tributo alla musica anni 90, con i pezzi che hanno fatto la storia musicale di uno dei periodi più proficui per la dance e l’elettronica.



IL CONTEST

Come da tradizione, l’evento finale ospita la gara spettacolo tra i nuovi talenti del djing, iscrittisi da tutta Italia al contest lanciato dall’Asso dj festival. A decidere chi sarà il vincitore dell’edizione 2019, una giuria di grandi nomi del settore: Alex Nocera – dj e producer internazionale con oltre 300 tracce all’attivo, al timone lo scorso anno del format M2o Music Selection su Radio m2o – Sergio Mauri – dj e producer con 20 anni di carriera alle spalle, che ha suonato nei più importanti club del mondo, dalla Spagna alla Russia – e Sabrina Ganzer, speaker e conduttrice radiofonica di Radio m2o.



Uno spettacolo nello spettacolo: ogni contendente si esibirà in un dj-set della durata di 12 minuti, che deve includere almeno 6 generi musicali diversi. E fondamentale sarà anche la capacità di far scatenare il pubblico accorso in piazza Cavour per l’evento, che lo scorso anno ha registrato oltre 3mila presenze a Bitonto.



GLI OMAGGI MUSICALI



A intervallare le esibizioni legate al contest, saranno una serie di dj-set a tema, curati da importanti figure della scena nazionale e pugliese. Apre le danze Alex Very dj, con uno speciale omaggio musicale all’Ibiza style. Dopo la seconda terzina di partecipanti al contest, sarà invece la volta di dj Frankye Polaris, con un adrenalinico spettacolo all’insegna della varietà. Non solo per il repertorio, che ‘gioca’ con la musica classica e contemporanea – spaziando da Bach a Morricone – ma anche per l’abbraccio tra le arti sul palco, tra giochi di luce sul ledwall e performaces a cura della ballerina Lucia Saponieri (pluricampionessa nazionale e internazionale, insegnante, giudice e tecnico FIDAS) e dall’attore Andrea Savoia.



E a chiudere la serata non possono essere che i tre giurati, regalando ai presenti uno spettacolare dj-set finale, che anticipa la proclamazione del vincitore del contest.



Piccola chicca all’interno dello spettacolo l’esibizione del dj più giovane d’Italia, Mauriccio Dj. Soli 11 anni, ma già all’attenzione del grande pubblico grazie alla partecipazione con Pio e Amedeo in uno spot della compagnia telefonica Vodafone.



L’intero evento sarà anche trasmesso in diretta sulle emittenti Viva l’Italia channel (canale 879 di Sky), Delta Tv (canale 78 del digitale terrestre) e Antenna Sud Live (canale 90 d.t). Novità dell’edizione 2019 anche la possibilità di ascoltare live le interviste agli ospiti della serata nel backstage su Radio deejay team (http://www.radiodeejayteamweb.it).



L’evento è gratuito e a ingresso libero. Per rimanere aggiornati sulle iniziative del festival si può chiamare il numero 327 2884725 o visitare la pagina Facebook di Asso Dj Festival.