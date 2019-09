Bari - 83° FIERA DEL LEVANTE - limitazioni al traffico e alla sosta 12/09/2019 83° FIERA DEL LEVANTE

IL PIANO DELLA SOSTA E DELLA MOBILITÀ

In occasione della 83° edizione della Fiera del Levante l’Amtab, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha predisposto un piano per la sosta destinato ai visitatori della campionaria.

Come di consueto, sono previste sia aree di sosta a pagamento, collegate con bus navetta gratuiti, sia stalli a pagamento, con sosta a rotazione, su alcune strade contigue alla Fiera, interessate dai principali flussi del traffico automobilistico, in entrata e in uscita dalla città, con l’obiettivo di contribuire al decongestionamento della viabilità.

Si ricorda che anche quest’anno chi si recherà in fiera in bicicletta potrà accedervi gratuitamente.



AREE INTERESSATE DAL PARK & BUS.



Sono quelle di Pane e Pomodoro e via Napoli (svincolo circonvallazione), già utilizzate nelle precedenti edizioni della Campionaria,.

Gli utenti di tali aree di sosta, presenziate dal personale AMTAB, potranno:

• lasciare le autovetture in sosta a pagamento nelle aree del Park & Ride,

•utilizzare gratuitamente gli autobus navetta in partenza dalle aree in servizio di collegamento con la Fiera,

• ricevere buono sconto (€ 1,50) per l’ingresso in Fiera per ogni autovettura parcheggiata.



durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: sab./dom. dalle ore 8:30 alle ore 22:00

orario: lun./ven. dalle ore 9:30 alle ore 21:00

posti auto: 650 Pane e Pomodoro

posti auto: 300 via Napoli (Autoclub)

tariffa unica giornaliera: € 1

collegamento: bus navetta gratuito sempre.



AREE DI PARCHEGGIO SU STRADA CON SOSTA A ROTAZIONE:



1. area comunale su strada in via Francesco Portoghese (prol. Mascagni) fronte area mercato del lunedì.

durata del servizio: tutto il periodo fieristico

orario: sab./dom. dalle ore 8:30 alle ore 22:00

orario: lun./ven. dalle ore 9:30 alle ore 21:00

posti auto: 20

tariffa unica giornaliera: € 3



2. area comunale recintata -MERCATO- in via Francesco Portoghese (prol. Mascagni).

durata del servizio: tutto il periodo fieristico ESCLUSO LUNEDÌ.

orario: sab./dom. dalle ore 8:30 alle ore 22:00

orario: mar./ven. dalle ore 9:30 alle ore 21:00

posti auto: 850

tariffa unica giornaliera: € 5 auto - € 12 bus



3. area comunale in via M. Bisignani utilizzata per il mercatino.

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico.

orario: sab./dom. dalle ore 8:30 alle ore 22:00

orario: lun./ven. dalle ore 9:30 alle ore 21:00

posti auto: 90

tariffa unica giornaliera: da € 3



4. area comunale in via M. Bisignani, di fronte all’area utilizzata per il mercatino

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: sab./dom. dalle ore 8:30 alle ore 22:00

orario: lun./ven. dalle ore 9:30 alle ore 21:00

posti auto: 50

tariffa unica giornaliera: € 3



5. area comunale su strada “viale V.E.Orlando”

Lato Fiera: per tutto il periodo fieristico

Lato Acquedotto: dal lunedì al venerdì i dipendenti dell’ente AQP possessori di pass potranno parcheggiare gratuitamente.

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: sab./dom. dalle ore 8:30 alle ore 22:00

orario: lun./ven. dalle ore 9:30 alle ore 21:00

posti auto: 100 circa

tariffa unica giornaliera: € 3



6. area comunale su strada complanare “viale Vittorio Veneto”

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: sab./dom. dalle ore 8:30 alle ore 22:00

orario: lun./ven. dalle ore 9:30 alle ore 21:00

posti auto: 250 circa

tariffa unica giornaliera: € 3



[dalla sosta a pagamento è escluso il tratto della complanare antistante il Palazzo della Guardia di Finanza].



7. area comunale su strada, via di Maratona

L’area a pagamento sarà quella compresa tra via Napoli e via Verdi, prossimità ingresso Fiera Edilizia, su entrambi i lati ed in entrambe le direzioni (da via Napoli verso la Fiera e viceversa); con la limitazione per i residenti del lato dx ultimo isolato, direzione via Mascagni/via Napoli.

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: sab./dom. dalle ore 8:30 alle ore 22:00

orario: lun./ven. dalle ore 9:30 alle ore 21:00

posti auto: 650

tariffa unica giornaliera: € 3



8. area comunale su strada, via Bellini (da via Mascagni a via Verdi).

La sosta a pagamento sarà realizzata su entrambi i lati.

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: sab./dom. dalle ore 8:30 alle ore 22:00

orario: lun./ven. dalle ore 9:30 alle ore 21:00

posti auto: 50

tariffa unica giornaliera: € 3



9. area comunale su strada, in via Verdi, dal lato muro perimetrale fiera.

La sosta a pagamento è prevista lungo tutto il lato perimetrale a partire dall’ingresso “Edilizia” sino all’ingresso fiera di via Verdi.

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: sab./dom. dalle ore 8:30 alle ore 22:00

orario: lun./ven. dalle ore 9:30 alle ore 21:00

posti auto: 40

tariffa unica giornaliera: € 3



In questa zona, allo scopo di consentire fluidità del traffico, evitando nel contempo conflittualità con utenti/visitatori. e scoraggiare la presenza di abusivi sarà in vigore il divieto di sosta sul lato opposto.



10. area comunale su strada, in via Umberto Giordano.

La sosta a pagamento, è prevista su entrambi i lati a partire dal lungomare, sino a via Verdi su entrambi i lati.

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: sab./dom. dalle ore 8:30 alle ore 22:00

orario: lun./ven. dalle ore 9:30 alle ore 21:00

posti auto: 105

tariffa unica giornaliera: € 3



11. area comunale su strada, in via P.Pinto (lato mare) da via G. Bruno a via Adriatica.

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: sab./dom. dalle ore 8:30 alle ore 22:00

orario: lun./ven. dalle ore 9:30 alle ore 21:00

posti auto: 50

tariffa unica giornaliera: € 3



12. area interna allo Stadio della Vittoria.

In quest’are sarà:

• consentito l’accesso e l’utilizzo gratuito agli espositori per tutto il periodo fieristico;

• consentito l’accesso e l’utilizzo gratuito agli addetti degli uffici e delle associazioni, nei soli giorni feriali.

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: sab./dom. dalle ore 8:30 alle ore 22:00

orario: lun./ven. dalle ore 9:30 alle ore 21:30

posti auto: 300

tariffa: PASS INGRESSO



13. area individuata come “Piscine comunali”(area recintata adiacente capolinea AMTAB spa)

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: sab./dom. dalle ore 8:30 alle ore 22:00

orario: lun./ven. dalle ore 9:30 alle ore 21:00

posti auto: 150

tariffa unica giornaliera: € 5 auto / € 1 motocicli



AREE GESTITE DALL’AMTAB SPA CON CONTRATTI E ACCORDI PRIVATI



A. Area “Colmata di Marisabella”.

L’area sarà collegata con bus navetta per il trasporto dei visitatori da e verso la Fiera.

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: sab./dom. dalle ore 8:30 alle ore 22:00

orario: lun./ven. dalle ore 9:30 alle ore 21:00

posti auto: 600 circa

tariffa unica giornaliera: € 5 auto / € 12 bus

collegamento: bus navetta gratuito



B. Aree dell’AMTAB spa, in via Verdi angolo via Bellini (fronte nuova biglietteria)

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: sab./dom. dalle ore 8:30 alle ore 22:00

orario: lun./ven. dalle ore 9:30 alle ore 21:00

posti auto: lotto 1- 650, lotto 2 - 350, lotto 3 - 100

tariffa unica giornaliera: € 5

C. Area FBN/Quasimodo e Area Autorità Portuale (ex Multiservizi) in corso Vittorio Veneto.

durata del servizio: tutto il periodo fieristico

orario: lun./sab. dalle ore 5:00 alle ore 23:30

orario: domenica dalle ore 8:30 alle ore 22:30

posti auto: 800 + 450

tariffa unica giornaliera: € 1 (lunedì/sabato)

tariffa unica giornaliera: € 5 domenica

collegamento: bus navetta gratuito.



PIANO DEL TRASPORTO PUBBLICO



Per l’intera durata della campionaria saranno inoltre potenziati i collegamenti che raggiungono le zone limitrofe alla Fiera con l’attivazione di alcuni collegamenti speciali e saranno effettuate corse straordinarie alle ore 23:00 delle linee ordinarie nelle domeniche del 15 e 22 settembre.



COLLEGAMENTI SPECIALI



A 1 - LINEA VERDE

piazza A. Moro – ingresso orientale Fiera del Levante (p.le Triggiani)

- Andata: piazza Moro, via A. da Bari, via Piccinni, via Cairoli, piazza Massari, corso Vittorio Veneto, ingresso orientale Fiera.

- Ritorno: ingresso orientale Fiera, corso Vittorio Veneto, piazza Massari, corso Vittorio Emanuele, via Quintino Sella, Corso Italia, piazza Moro.

il costo del biglietto è di € 1per la corsa di andata e € 1per la corsa di ritorno

I bus in partenza da piazza Moro e diretti alla Fiera effettueranno fermate intermedie in piazza Massari e in corso Vittorio Veneto in corrispondenza delle aree di sosta ex Multiservizi (Vittorio Veneto lato mare), FBN/Quasimodo (Vittorio Veneto lato terra).



A 2 - LINEA BLU

Park & Ride Pane e Pomodoro - piazza Massari - ingresso orientale Fiera del Levante (p.le Triggiani)

- Andata: P&R Pane e Pomodoro (corso Trieste), lungomare Nazario Sauro, lungomare Di Crollalanza, corso Vittorio Emanuele, piazza Massari, corso Vittorio Veneto, ingresso orientale Fiera.

- Ritorno: ingresso orientale Fiera, corso Vittorio Veneto, piazza Massari, corso Vittorio Emanuele, lungomare Di Crollalanza, lungomare Nazario Sauro, P&R Pane e Pomodoro.

il costo del biglietto è di € 1per la corsa di andata e € 1 per corsa di ritorno; il servizio di “Park & Ride” sarà fruibile osservando la consueta formula: € 1 + € 0,30 per ogni passeggero trasportato del mezzo lasciato in sosta, diverso dal conducente.

Durante il periodo fieristico questo collegamento incorpora il servizio navetta “A” (FBN - piazza Massari), navetta “B” (Pane e Pomodoro - piazza Massari) e la linea 42 (Pane e Pomodoro - Piscine Comunali), che pertanto verranno soppresse. Non saranno effettuate le fermate della navetta “A” di corso A. De Tullio e lungomare Imperatore Augusto, mentre saranno effettuate tutte le fermate presenti lungo la predetta variazione di percorso.



A 3 - LINEA VIOLA

Area di sosta via Napoli Nord - ingresso orientale Fiera del Levante (p.le Triggiani)

Circolare: ingresso orientale Fiera, viale Orlando, via Portoghese, via Di Maratona (Piscine Comunali), via Pietro Mascagni, via Ottorino Respighi, via Franco Casavola, via Van Westerhout, strada S. Girolamo, via Costa, via Napoli, via Di Maratona, via Portoghese, viale Orlando, Ingresso Orientale Fiera.

il servizio trasporto è gratuito per gli utilizzatori dell’area di sosta di via Napoli Nord.

Saranno effettuate tutte le fermate presenti lungo la predetta variazione di percorso.



A 4 – LINEA AZZURRA

Area di sosta Marisabella- ingresso orientale Fiera del Levante (p.le Triggiani)

Circolare: interno parcheggio Marisabella, varco della Vittoria, ingresso orientale Fiera, varco della Vittoria, interno parcheggio Marisabella.

il servizio trasporto è gratuito per gli utilizzatori dell’area di sosta Marisabella.





LINEE ORDINARIE



Si potrà raggiungere la campionaria anche utilizzando il servizio offerto dalle linee ordinarie di trasporto pubblico di seguito elencate:



linea 1: piazza Moro - S. Spirito

linea 2: Polivalente - Piscine comunali

linea 2/: via Mimmo Conenna - complesso S. Anna

linea 6: Parco Domingo - Piscine comunali

linea 22: Mungivacca - Piscine comunali

linea 27: Parco Domingo - Piscine comunali

linea 53: San Paolo - piazza Moro

Navetta AB: area di sosta Pane e Pomodoro – ingresso orientale Fiera (p.le Triggiani); il servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 20:30 alle ore 02:10.



Nelle domeniche del 15 e del 22 settembre 2019, sarà attivata una corsa alle ore 23; pertanto cambieranno le ultime partenze dai rispettivi capolinea, come di seguito indicato:



linea1: da piazza Moro ore 23:00; da S. Spirito ore 22:00

linea 2: dalle Piscine Comunali ore 23:00; dal Polivalente Japigia ore 22:10

linea 3: da piazza Moro ore 23:00; dall’ospedale S. Paolo ore 22:05

linea 4: da piazza Moro ore 23:00; dall’Ist. Agronomico ore 22:15

linea 6: dalle Piscine Comunali ore 23:00; da Parco Domingo ore 22:00

linea 11: da piazza Moro ore 23:00; da Loseto ore 22:15

linea 11/: da piazza Moro ore 23:00; da Loseto ore 22:00

linea 12: da piazza Moro ore 23:00; da via Fenicia ore 22:00

linea 12/: da piazza Moro ore 23:00; da via Fenicia ore 22:15

linea 13: da piazza Moro ore 23:00; da via E. Dalfino ore 22:00

linea 19: da piazza Moro ore 23:00; da Enziteto ore 22:00

linea 20: da piazza Moro ore 23:00; da Parco Adria ore 21:50

linea 21: da piazza Moro ore 23:00; da Madonna delle Grazie ore 21:40

linea 22: dalle Piscine ore 23:00; da via Torre di Mizzo ore 22:00

linea 27: dalle Piscine Comunali ore 23:00; da Parco Domingo ore 22.00

linea 53: da piazza Moro alle ore 23:00; da via De Blasi ore 22:10.





83° FIERA DEL LEVANTE: LIMITAZIONI AL TRAFFICO E ALLA SOSTA





In occasione della 83° Fiera del Levante, nel periodo dal 14 al 22 settembre con apposita ordinanza sono stati istituiti i divieti permanenti di fermata su Piazzale Triggiani per tutti i mezzi ad eccezione di quelli autorizzati nelle aree loro riservate:

in adiacenza agli ingressi al quartiere fieristico lato sinistro aree adibite alla sosta dei taxi e stalli riservati ai disabili - lato destro (fronte biglietteria) aree adibite ai mezzi di soccorso, forze di pubblica sicurezza, veicoli elettrici in ricarica; stalli riservati ai bus urbani in adiacenza all’isola spartitraffico centrale ivi presente (con esclusione dei mezzi di trasporto pubblico extraurbani).



Il giorno 14 settembre:



1) dalle ore 00.01 alle ore 15.30, e comunque sino al termine delle esigenze, è istituito il Divieto di Fermata – zona rimozione, ambo i lati, sulle seguenti strade e piazze:

a) via Verdi, tratto compreso tra via Accettura e via U. Giordano compreso la piazzetta;

b) via U. Giordano;

c) via Pinto;

d) via Mercadante.



2) dalle ore 7.00 alle ore 15.30, e comunque sino al termine delle esigenze, è istituito il Divieto di Transito sulle seguenti strade e piazze:

a) via Verdi, tratto compreso tra via Accettura e via U. Giordano compreso la piazzetta;

b) via U. Giordano;

c) via Pinto;

d) via Mercadante.



Dalle ore 00.01 del 14 settembre alle ore 24.00 del 22 settembre 2019, sono adottati i seguenti provvedimenti:

1. È istituito il Divieto di Fermata sulle carreggiate delle seguenti strade:

a. via Mercadante, ambo i lati;

b. zona antistante la Caserma dei VV.F. posta di fronte allo Stadio della Vittoria;

c. via Verdi, tratto compreso tra via di Maratona fino a via Giordano, lato fronte fiera;

d. viale di Maratona, di fronte all’accesso al parcheggio situato tra via Napoli e via Mascagni, mediante piantane mobili che saranno gestite dalla Polizia Municipale per lo spazio e i tempi necessari.

e. piazza Massari, lato giardino , tratto compreso tra l’ edicola e fronte civico 27;



2. È istituito il Divieto di Fermata sulle seguenti aree prospicienti gli ingressi della Fiera del Levante:

a. Cancello Orientale – largo Triggiani;

b. Cancello Agricoltura – viale V. E. Orlando;

c. Cancello Edilizia – largo A. De Palo;

d. Cancello Verdi – via G. Verdi;

e. Cancello S. Francesco – via Giordano;

f. Cancello Monumentale – piazzale Vittorio Emanuele III, con esclusione dei mezzi di

trasporto pubblico extraurbani;

g. Cancello Lepanto – tra viale Adriatico e piazzale Vittorio Emanuele III;

h. Cancello Zona 202 – viale Adriatico.



3. È istituita la sosta riservata ai mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano sul piazzale Vittorio Emanuele III, lato mare e sul piazzale Triggiani.



4. Sul piazzale Triggiani e sul piazzale Vittorio Emanuele III, in adiacenza agli ingressi al quartiere fieristico, sono istituiti un’area per la sosta dei mezzi di soccorso pubblico, 8 posti riservati alla sosta per disabili e un’area adibita alla sosta taxi;



5. Sul marciapiede del piazzale Triggiani lato zona taxi sono istituiti 10 posti riservati alla sosta dei ciclomotori/motocicli;



6. È istituita un’area riservata alla sosta per cicli e motocicli sul marciapiede compreso tra viale Orlando, lato Fiera del Levante e piazzale Triggiani, eccetto le aree prospicienti i varchi comprensorio della Fiera;



7. È istituita un’area riservata alla sosta per disabili su viale Orlando lato fiera nella prima rientranza destinata a parcheggio dall’ intersezione con lungomare Starita sino al primo varco carrabile del quartiere fieristico;



8. È istituita un’area riservata alla sosta per cicli e motocicli sul marciapiede del viale Orlando, lato Fiera del Levante, eccetto le aree prospicienti i varchi comprensorio della Fiera, nel tratto compreso tra il lungomare Vittorio Veneto e l’area antistante la caserma dei VV.F.



9. Sono istituite 7 aree riservate alla sosta per disabili in largo A. De Palo, a pettine sul lato sinistro guardando il cancello dell’ingresso Edilizia;



10. Sono istituite 3 aree riservate alla sosta per disabili via P. Pinto antistante Eataly;



11. È istituito temporaneamente, dalle ore 7.00 del 13 settembre alle 00.01 del 23 settembre il seguente “percorso obbligatorio per i mezzi pesanti”:

a. in ingresso al “Porto Commerciale”: S.S.16, via Napoli, via Caracciolo, “varco Portuale

Caracciolo”

b. in uscita dal “Porto Commerciale”: “varco Portuale Caracciolo”, via Caracciolo, via Napoli, S.S.16



12. È istituito il divieto di fermata a tutti i veicoli eccetto Bus e mezzi di servizio, all’interno del capolinea dell’AMTAB posto all’intersezione tra la via di Maratona e la via Verdi;