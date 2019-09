Immagine: © Roberto Magnani [PHOTOGALLERY] Bari – Presenta l’83 edizione della Fiera del Levante dove pone al centro il tema della sostenibilità ambientale. 12/09/2019 E’ iniziato con un video la presentazione dell’83 edizione della Campionaria Generale Internazionale , alla Fiera del Levante, che si preannuncia ricca di novità, grandi eventi e spettacoli.



Il video è stato un mini spot sulla città di Bari, dove ha messo in evidenza come il popolo barese e pugliese riesce a tramutare le occasioni in opportunità, a trasformare i sapori della propria terra in ricchezza e amicizia e come il mare sia un luogo da preservare.



“La Campionaria non è solo una Fiera come tutte le altre ma è un aggregazione di comunità dove si incontrano pubblico e privato, giovani e anziani, forze dell’ordine e università” . Così ha esordito Alessandro Ambrosi, Presidente Nuova Fiera del Levante.



“Quest’anno la Fiera pone al centro della sua attenzione il futuro del Pianeta e i temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale del nostro Paese”.



Per questo motivo la Fiera ha aperto un canale di comunicazione con questi giovani che attraverso gli scioperi sul clima stanno richiamando i “grandi” della Terra alle loro responsabilità e che con i loro movimenti tentano di renderli più consapevoli perché sanno ‘che se non si cambia adesso, non lo si potrà fare più’.

All’inaugurazione parteciperanno due giovani donne speciali, la canadese Zainab Azim, di 16 anni, che tra due anni partirà nello spazio, diventando la più giovane astronauta; e l’italiana Miriam Martinelli che attraverso il gruppo Fridays for Future sta scuotendo le coscienze riguardo il cambiamento climatico.



Durante l’incontro ha preso la parola uno dei giovani del gruppo di Fridays for Future Bari che ha rivolto un appello alle istituzioni presenti. Il sindaco Decaro ha preso l’impegno di portare all’attenzione del Comune di Bari e della Città Metropolitana la richiesta di emergenza climatica che hanno avanzato, mentre il Presidente Emiliano li ha invitati ad essere parte integrante del processo partecipativo su cui la Regione Puglia lavorerà nei nove giorni di Fiera.



Grande spazio sarà dato anche alla promozione della sicurezza stradale con l’agenzia Asset e alle pari opportunità con la mostra STEM e dialoghi tra scienziati e ragazze per promuovere la scelta delle donne agli insegnamenti tecnico-scientifici.



Per la prima volta ci saranno i ‘fuori salone’ . Infatti fuori dai confini del quartiere fieristico la città potrà partecipare alla campagna di sensibilizzazione sociale il tutto condito da eventi importanti . Il primo Fuori Salone sarà alla Camera di Commercio con l’installazione collettiva ‘Terra al cubo – noixnoixnoi’ .

Novità sulla comunicazione con Radio in Fiera, la web radio ufficiale della Campionaria.



Da quest’anno ci sarà un padiglione dedicato alle discipline sportive dove le varie federazioni effettueranno ogni giorno manifestazioni continue.

Ma chi va in Fiera non rinuncia a passare dal padiglione 18 dell’Agroalimentare dove quest’anno ci sarà la filiera ittica per valorizzare il pesce azzurro.

Nell’ambito del progetto prevenzione la Fiera avrà un defibrillatore, donato da Amici di Cuore ODV.



Non mancheranno gli stand delle Forze Armate che avranno come tema conduttore l’evoluzione tecnologica dei mezzi e dei materiali in dotazione all’Esercito e l’uso di simulatori.



Per il divertimento ci saranno spettacoli sia sul palcoscenico come quello con Alessandro Grego e il duo milio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo e per strada come l’originale spettacolo delle luci e musica firmato da Mariano Light e il magic Carillon vivente e poi tanta musica e cabaret.



Questa è la Fiera 2019 . Anna de Marzo