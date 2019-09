Immagine: © Roberto Magnani Bari - Presentazione 83 Fiera del Levante - Intervento del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano 12/09/2019 link video:





Alla presentazione dell’83 edizione della Campionaria Generale Internazionale , alla Fiera del Levante, dopo l’intervento del Presidente Ambruosi che ha sottolineato il tema della sostenibilità ambientale è intervenuto il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.



“La battaglia per la tutela del Pianeta è pericolosa , ti isola, ti prendono per pazzo e io l’ho provato tante volte. La Puglia è stata capofila solitaria per la lotta sull’Ilva, sui gasdotti della TAP, sulle trivellazioni , uno scontro quotidiano fatto di violenze personali”. Esordisce così Emiliano e per questo motivo "La Regione Puglia sosterrà con tutti i mezzi la nuova Fiera del Levante e le sue ambizioni nazionali e internazionali. Oggi non ci sono più scuse perché ci sono altre forme di energia ma tutto questo è pericoloso perché gli interessi sono giganteschi. La Regione Puglia sta per scrivere il suo Piano Straordinario a lungo termine (30 anni) per tutelare l’ambiente e in occasione dell’inaugurazione avremo due ministri, Boccia e Provenzano che avranno il compito di predisporre un incontro con il Governo.



Durante questa Campionaria sono previsti incontri di grande importanza.



Qui cominceremo a scrivere il piano strategico della Puglia 20-30. Significa consentire a chiunque - maggioranza, opposizione e soprattutto cittadini - di dire la propria. È un lavoro poderoso, credo sia la prima volta in Italia che una Regione scriva il suo piano strategico con metodo partecipato.



Con emozione vi annuncio che abbiamo invitato il presidente albanese Edi Rama qui a Bari per presiedere un forum sulla blue economy, sulla salvezza del mare, sull'ambiente. Il presidente Edi Rama ha entusiasticamente accettato e io sono grato a lui che sente questo rapporto di fratellanza con la Puglia e soprattutto sa che è il mare a collegarci. Il Presidente sarà ospite della Regione Puglia e soprattutto parteciperà ai lavori sulla internazionalizzazione delle nostre imprese. Insomma, una Fiera del Levante veramente straordinaria, di livello internazionale, che è un po' la vetrina di tutto ciò che in Puglia sta accadendo di nuovo e di buono". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della 83^ edizione della Fiera del Levante.



Il presidente dell’Albania Edi Rama interverrà in fiera il 19 settembre al forum internazionale “La blue economy nel Mediterraneo” nel pad. 150, iniziativa promossa da Regione Puglia, Puglia Sviluppo, FareFuturo, Polis Avvocati.



