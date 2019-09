Bari - JuegoParaElBien 1° Torneo Internazionale di Calcio Solidale a 7 13/09/2019 1° Torneo Internazionale di Calcio Solidale a 7

Liberia/Guanacaste/Costa Rica – Bari/Puglia/Italia

9/11 e 15 settembre 2019



IFA international fundraiser association APS (Italia)

UniBa ASD (Italia) - Asociación Marbella Verde AS (Costa Rica)



La "IFA international fundraiser association" (Italia), associazione di promozione sociale senza fini di lucro, con Presidente Cristiano Di Corato, il 9 settembre 2019 ha dato inizio al torneo #juegoparaelbien nella città di Liberia, Guanacaste, Costa Rica.



La mancanza di strutture sportive aggregate, nella città di Liberia, ha dilatato la disputa in più giornate. Non è stato un ostacolo, ma bensì un vantaggio accolto positivamente dalle squadre donanti. I momenti di competizione vissuti in compagnia di familiari, amici e spettatori sono maggiori.



Il giorno successivo, 10 settembre il torneo è proseguito disputando le partite della seconda giornata, per poi proclamare le altre due semifinaliste. Si sono ripetuti momenti di grande festa, già vissuti il giorno precedente e descrivere il clima di gioia che si è creato sui campi di calcio è impresa difficile.

L’unica squadra donante, composta da solo donne, ha ricevuto massimo “fair play e respect” dagli avversari uomini. Omaggio alla galanteria degli uomini.

Il torneo, quindi, giocato per il bene, è un successo.



Affrontando il lato tecnico, accedono alle semifinali le squadre: “Four Seasons Resort Costa Rica Peninsula Papagayo” e la DIS Italian Store, vincitrici del proprio girone a pieni punti.



Le altre due squadre, IFA international fundraiser association Italia APS e Fondazione DoIt El Lagar insieme alle precedenti disputeranno le semifinali.

Le semifinali si giocheranno a Liberia, Guanacaste, Costa Rica sabato 14 settembre 2019.



Salutiamo le altre squadre che lasciano il torneo. Ci rivolgiamo dicendogli: arrivederci alla seconda edizione e vi auguriamo di conquistare posizioni di vetta.



Ringraziamo tutti i giocatori e gli spettatori che hanno mantenuto comportamenti corretti e di rispetto sul campo di gioco nelle due prime giornate. E ringraziamo in anticipo i giornalisti che ci sosterranno con la comunicazione sui media.

In Italia invece, come già annunciato, si occuperà di omologo torneo la UniBa ASD Università degli Studi di Bari Dipartimento allo Sport (Italia) e si disputerà il 15 settembre 2019.



Le due finali si disputeranno contemporaneamente nella stessa giornata.

Ringraziamo tutte le squadre donanti nonché coloro che, non potendo partecipare con la propria squadra, hanno sostenuto ugualmente il torneo condividendone la finalità sociale.

L’Evento Sportivo Solidale #juegoparaelbien, per donare attraverso lo sport giocando per “divertimento sociale”.

"Juego para el bien", è lo slogan dell’evento sociale a favore dello sport etico, solidale, responsabile ed educativo alla cultura del DONO.

Attendiamo le semifinali, vinca il bene con il torneo: “Juego Para El Bien” #juegoparaelbien



Ora attendiamo la disputa delle semifinali sabato 14 settembre 2019: “Juego Para El Bien” #juegoparaelbien