Bari - Alla FdL convegno sul tema 'La Mobilità come volano per lo sviluppo territoriale' 15/09/2019 "La Mobilità come volano per lo sviluppo territoriale: prospettive a breve e lungo termine" è il tema dell’incontro pubblico che si terrà il prossimo 18 settembre 2019 in occasione della 83° edizione della Campionaria Generale Internazionale della Nuova Fiera del Levante.



Un confronto sul ruolo delle politiche in materia di mobilità. Lo sviluppo regionale viene realizzato attraverso azioni in grado di favorire una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva del sistema economico-sociale regionale. In tale prospettiva, le politiche di mobilità giocano un ruolo importante nella creazione di opportunità di sviluppo dell’intero territorio. Il focus partecipativo, che prende avvio da un position paper tematico, intende raccogliere indirizzi e proposte di stakeholders e società civile sui fattori di sviluppo che concorrono a definire lo scenario futuro.



La partecipazione è gratuita previa registrazione sul servizio agenda della Regione Puglia, agenda.regione.puglia.it. L’invito dovrà essere convertito in biglietto di ingresso esclusivamente presso la biglietteria dedicata alla Regione Puglia ubicata presso il Padiglione dell’Edilizia, ingresso Via di Maratona.



Appuntamento quindi a mercoledì 18 settembre 2019 dalle 9.00 alle 13.00 presso la Casa della Partecipazione, Padiglione 152 – Sala 2, Fiera del Levante, Bari.