15 settembre - AYSO in concerto a Conversano - Imaginaria 2019 15/09/2019 Apulian Youth Symphony Orchestra in concerto

EVENTO SPECIALE DI CHIUSURA DEL FESTIVAL IMAGINARIA



Grazie al supporto del Comune di Conversano e dell’Apulia Film Commission questa sera alle 21.00 il festival Imaginaria omaggia Conversano, città sede del festival, con un concerto dell’Apulian Youth Symphony Orchestra.



AYSO è l’acronimo di Apulian Youth Symphony Orchestra un’orchestra giovanile composta da circa 70 musicisti di età compresa tra 13 e 25 anni provenienti da ben 8 Conservatori di Musica.



Un progetto della pugliese Teresa Satalino che, a pochi mesi dalla sua fondazione, ha già collezionato importanti riconoscimenti per il rigore e la formazione di alto profilo.



I giovani musicisti hanno avuto l’opportunità di frequentare una accademia di formazione



orchestrale, OrchestrAcademy , lavorando stabilmente con alcuni musicisti dell’orchestra della Fondazione del Teatro Petruzzelli di Bari: ospiti dell’orchestra, inoltre, sono stati, nel 2018, Nir Kabaretti, già assistente di Zubin Mehta al Maggio Musicale Fiorentino e oggi direttore musicale della Santa Barbara Symphony, il violinista Gernot Süßmuth e la violoncellista Jelena Ocic.



Dopo il debutto al Festival Ritratti, insieme ad alcuni tutor tra i solisti in residence del Festival 2019, AYSO ha inaugurato l’Italian Brass Week a Firenze il 21 luglio scorso con una prima esecuzione mondiale assoluta e con 11 solisti dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Il 25 luglio ha partecipato al Festival Internazionale delle orchestre giovanili esibendosi in Piazza della Signoria con la New York Chamber Orchestra.



A Conversano i 70 giovani musicisti di AYSO si esibiranno con repertorio speciale che prevede l’esecuzione della suite di Star Wars di John Williams ed alcuni brani “a sorpresa” per omaggiare la città e il festival Imaginaria.





Imaginaria Festival internazionale del cinema d’animazione d’autore è un’iniziativa ideata e organizzata dall’associazione Atalante ets, prodotta da Apulia Film Commission Apulia Cinefestival Network, cofinanziata dalla Regione Puglia (a valere su risorse dell’Unione Europea FSC Puglia 2014-2020 – Patto per la Puglia), con il sostegno del Mibact – Direzione Generale Cinema e del Comune di Conversano.

