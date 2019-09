Bari - EIT FOOD: la Comunità per formazione, ricerca, sviluppo e innovazione della nostra alimentazione in Europa 14/09/2019 Presentazione delle attività dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in qualità di EIT Food HUB Italy per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Valle d’Aosta.



Il giorno 16 settembre alle ore 16.00 presso l’Agorà del pad. 18 si terrà la presentazione dell’EIT Food che supporta le aziende, start-up, ricercatori e studenti attraverso strumenti come Summer School, Concorsi di Business Idea, Tutoraggi Aziendali, Accademia per Esponenti Governativi del settore Alimentazione, Premi per le Start-up innovative.

Sarà l’occasione per presentare al grande pubblico le attività realizzate dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro grazie al programma EIT Food, attraverso la testimonianza diretta di studenti, funzionari e imprese che hanno partecipato a iniziative passate, come ad esempio l’EIT Food Demo Day che si è tenuto lo scorso 26 luglio.

Interverranno inoltre esponenti della comunità Accademica, Tecnopolis PST e stakeholder del settore Agroalimentare italiano.



COS’È EIT FOOD?

L’European Institute of Innovation and Technology (EIT) è un organismo indipendente dell’Unione Europea fondato nel 2008 per stimolare l'innovazione e l'imprenditorialità in tutta Europa. EIT interviene attraverso il suo braccio operativo, le Comunità della Conoscenza e dell’Innovazione (CIC), che creano le condizioni in cui l'innovazione ha maggiori probabilità di prosperare e generare scoperte.



EIT Food è una Comunità della Conoscenza e dell’Innovazione (CIC) creata per trasformare il nostro ecosistema alimentare. Collegando i consumatori con aziende, start-up, ricercatori e studenti di tutta Europa, EIT Food sostiene iniziative innovative e sostenibili dal punto di vista economico, che migliorano la nostra salute, il nostro accesso ad alimenti di qualità e il nostro ambiente.

EIT Food unisce i lati del Triangolo Della Conoscenza (innovazione, istruzione, attività economica) con un approccio imperniato sul consumatore, che offre ai cittadini europei l’opportunità di diventare veri e propri agenti del cambiamento.







EIT Food coinvolge i consumatori nel processo di cambiamento, migliora la nutrizione e rende il sistema alimentare più efficiente, sicuro, trasparente e affidabile.



IL POTERE DELL’ALLEANZA EUROPEA

EIT Food è innanzitutto una rete con una base societaria di oltre 50 principali aziende alimentari ed enti di ricerca e d’insegnamento europei, oltre che l’Associazione RisingFoodStars, in cui sono riunite le migliori startup di tecnologia agroalimentare d’Europa.



GLI OBIETTIVI STRATEGICI DI EIT FOOD • Aumentare la fiducia del consumatore • Incoraggiare scelte alimentari più salutari • Costruire un sistema alimentare collegato al consumatore • Migliorare la sostenibilità • Educare per partecipare, innovare e crescere • Promuovere l’imprenditorialità alimentare e l’innovazione



COSA FANNO GLI EIT HUB?

Gli EIT Hub sono i riferimenti locali delle CIC per interagire con operatori, mobilitare e internazionalizzare le reti locali e promuovere il Triangolo Della Conoscenza .

Il ruolo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro quale EIT Food Hub Italiano è quello di attuare un piano di attività nella EIT Regional Innovation Scheme Italiana (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Valle d’Aosta) per contribuire a potenziare la capacità di innovare.

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro opera come contact point per gli interessi collegati a EIT Food attraverso:

• l’aggiornamento regolare della lista di potenziali stakeholders, • il mantenimento delle relazioni con gli operatori chiave Italiani, • l'analisi della comunità locale di start-up, • l’organizzazione di eventi e workshop per gli studenti, laureati, dottorandi e imprenditori, • la promozione del portafoglio di strumenti dell’EIT Food agli innovatori locali (individui e organizzazioni). L’obiettivo è quello di aiutare a potenziare gli ecosistemi dell’innovazione locale e i risultati dell’innovazione, portando ad un aumento delle prestazioni generali di innovazione dell’Italia.



LE INIZIATIVE EIT FOOD IN AREA RIS







Gli interventi di EIT Food a favore di studenti, imprese, start up, esperti ed enti pubblici delle aree RIS (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Valle d’Aosta) sono molteplici e saranno illustrati anche attraverso la testimonianza di studenti, funzionari e imprenditori che ne hanno beneficiato nelle scorse edizioni.







LE INIZIATIVE EIT FOOD PER IL 2019 IN AREA NON RIS

I soggetti di tutta l’area nazionale possono beneficiare, inoltre, di altri interventi quali Challenge Labs, attività di scambio e formazione per futuri imprenditori e esperti nel corso di un laboratorio di due giorni su tematiche innovative del settore agroalimentare; RisingFoodStars, l’associazione di start up del settore agrifoodtech che promuove la creazione delle iniziative EIT Food, Investor Community, community su piattaforma o line per lo scambio di informazioni e l’incontro tra start up e potenziali investitori, Venture Summit, grande evento europeo di incontro tra imprese, start up e investori, ma anche consumatori ed esperti.