[PHOTOGALLERY] Bari - A ‘CASA COLDIRETTI’ IL MINISTRO BELLANOVA SU XYLELLA ‘SUBITO INTERVENTI PER RIPRESA FILIERA OLIVICOLA E LAVORO 14/09/2019 FIERA DEL LEVANTE: A ‘CASA COLDIRETTI’ IL MINISTRO BELLANOVA SU XYLELLA ‘SUBITO INTERVENTI PER RIPRESA FILIERA OLIVICOLA E LAVORO’



Interventi tempestivi e determinati per ricostruire la filiera olivicola salentina e del lavoro, con i decreti attuativi per l’emergenza Xylella, il sostegno ai frantoi e il via libero definitivo ai reimpianti, ridando speranza al territorio salentino gravemente compromesso dalla Xylella. E’ l’importante annuncio del Ministro delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, in visita ai padiglioni di Coldiretti Puglia alla Fiera del Levante, dove il presidente di Coldiretti Lecce, Gianni Cantele e il direttore regionale, Angelo Corsetti, hanno presentato al ministro Bellanova i prodotti delle aziende agricole di Campagna Campagna.

“Dobbiamo recuperare i gravi ritardi della Regione Puglia rispetto alla gestione del dramma Xylella che ha lasciato 21 milioni di ulivi secchi in provincia di Lecce – ha spiegato al Ministro il presidente Cantele – ha annientato il reddito di migliaia di agricoltori, oltre 100 frantoi non apriranno i battenti nel 2019, mentre molti stanno svendendo a pezzi le proprie linee produttive in Grecia, Marocco e Tunisia e ha fatto perdere 5mila posti di lavoro persi nella filiera dell’olio extravergine di oliva”.

Il ministro Bellanova, già in piena operatività con la struttura ministeriale da ieri sostenuta anche dal sottosegretario pugliese L’Abbate, ha annunciato di essere al lavoro sui provvedimenti attuativi del Decreto Emergenze, dando disponibilità assoluta ad un confronto a breve con olivicoltori e frantoiani di Coldiretti in Puglia.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati anche i temi del Made in Italy e della necessità di tutelare le produzioni agroalimentari pugliesi dalle importazioni massicce di prodotti provenienti dall’estero e della necessaria semplificazione del mercato del lavoro di cui si parlerà alla Fiera in un confronto di Coldiretti con i sindacati dei lavoratori.