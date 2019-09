Bari - Internazionalizzazione e Competitività all’83a Fiera del Levante 15/09/2019 Internazionalizzazione e Competitività all’83a Fiera del Levante

Quaranta Paesi rappresentati, informazioni, servizi ed eventi per spalancare le porte del mondo



Borraccino: Così la Regione continua ad accompagnare e sostenere le aziende pugliesi nella loro apertura internazionale



Parte domani, 16 settembre, in Fiera, l’intenso calendario di attività del padiglione internazionalizzazione (n. 150). Uno stand dedicato, voluto dalla Regione Puglia (Sezione Internazionalizzazione) e ricco di appuntamenti e servizi realizzati in collaborazione con la società in house Puglia Sviluppo. Obiettivo, accompagnare e sostenere le imprese pugliesi nella loro apertura internazionale, specialmente se alle loro prime esperienze.



Quaranta i Paesi rappresentati nei Country Desk, una ventina gli eventi in calendario, tra Forum internazionali, Country Presentation ed appuntamenti dedicati all’attrazione investimenti, alla competitività e all’innovazione. Accanto ad essi gli sportelli di 5 enti nazionali e regionali a disposizione delle imprese.

“L’internazionalizzazione – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Cosimo Borraccino – è uno dei pilastri delle nostre politiche industriali.



Ma affrontare un mercato estero non è semplice, c’è bisogno di competenze specifiche. Per questo da alcuni annui realizziamo per l’internazionalizzazione uno stand dedicato. Qui le imprese troveranno desk che rappresentano i mercati più dinamici al mondo, ma anche gli sportelli delle istituzioni e dei principali enti nazionali e regionali che si occupano di internazionalizzazione. Le imprese riceveranno informazioni ma anche servizi di consultazione personalizzati. Così la Regione continua ad accompagnare e sostenere le aziende pugliesi nella loro apertura internazionale, che contribuisce alla crescita delle esportazioni e quindi dello sviluppo e del lavoro”.



I Country Desk saranno aperti fino a venerdì 20 settembre. Sono 40 i Paesi rappresentati. Si tratta di Brasile, Iran, Hong Kong, Vietnam, Cina e Giappone, Lega Araba (22 paesi), Azerbaijan, Albania, Bielorussia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Ucraina, Bulgaria, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania e Ungheria.



Qui verranno erogati servizi di consultazione personalizzati e di “primo orientamento” per approcciare i mercati esteri. Le imprese saranno accompagnate nella conoscenza dei mercati più dinamici al mondo, ma allo stesso tempo avranno l’opportunità di partecipare a sessioni di incontri con gli esperti di mercato dei Paesi presenti, nella formula dei BtoB (business-to-business).



Complessivamente saranno una ventina gli eventi in calendario ospitati nel padiglione, tra Forum internazionali, Country Presentation ed appuntamenti dedicati all’attrazione investimenti, alla competitività e all’innovazione.

Domani saranno presentate le opportunità di sviluppo per le imprese pugliesi sui mercati di Hong Kong (ore 10,30-12,00), Bielorussia (ore 12,00-13,00), Bulgaria e Ucraina (ore 15.00-17,00). A questo’ultimo appuntamento saranno presenti gli ambasciatori Todor Stoyanov, Ambasciatore della repubblica di Bulgaria in Italia, e Yevhen Perelygin, Ambasciatore dell’Ucraina nella Repubblica Italiana.



Dedicato allo sviluppo, l’incontro “Finanziare la crescita d’impresa: lo sviluppo del private equity in Puglia” a cura della Sezione Competitività della Regione Puglia e di Puglia Sviluppo, in programma (ore 15,00-17,00).

A completare l’offerta del padiglione i desk delle istituzioni e dei principali enti strumentali nazionali e regionali che si occupano di internazionalizzazione e attrazione investimenti, Ice -Agenzia, Ministero dello Sviluppo economico, Puglia Sviluppo, Sace, Simest, presidiati da personale specializzato, disponibile ad incontrare le imprese pugliesi per indirizzarle verso iniziative di internazionalizzazione, ma anche per fornire informazioni sugli incentivi regionali e nazionali a disposizione.