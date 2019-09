Bari - 83 Fiera del Levante - le opportunità di sviluppo della Moldavia e il suo messaggio di pace con Ion Lazarenco 16/09/2019 Moldova: opportunità di sviluppo. La Fiera del Levante di Bari palcoscenico internazionale per la promozione della Moldavia e per lanciare un messaggio di pace.



Il 18 settembre nel Padiglione 150 dell’Internazionalizzazione l’atleta moldavo Ion Lazarenco, candidato al Premio Nobel per la Pace per il suo impegno nella difesa dei diritti civili dei bambini



Le manifestazioni promosse dal Consolato Onorario della Moldova a Bari, in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Moldava, di Confeuropa Imprese e dell’Osservatorio sulle Economie dei Paesi dell'Europa Orientale, rientrano nelle attività istituzionali di promozione della Repubblica Moldava.



Sarà la Fiera del Levante, in occasione della Country Presentation, organizzata dall’Ambasciata e dal Consolato Onorario della Repubblica di Moldova, il palcoscenico internazionale scelto per la promozione della Moldova e per lanciare il messaggio di pace sostenuto da Ion Lazarenco, candidato dal Paese per il prossimo Premio Nobel per la Pace. Nel contesto della Fiera, infatti, saranno presentate le peculiarità dell'economia moldava da parte della Missione Diplomatica in Italia alla presenza di Ion Lazarenco, atleta moldavo impegnato nella difesa dei diritti civili dei più piccoli.



Il nuotatore moldavo, dedicando tutta la sua vita a sostegno dei temi di pace attraverso lo sport estremo delle traversate a nuoto di fiumi, canali, mari ed oceani impervi, ha sensibilizzato l’opinione pubblica di tutto il mondo sull’importanza di questo argomento con particolare attenzione alla tutela dei bambini.



Per diffondere il suo motto, “sii più gentile”, Ion Lazarenco ha percorso a nuoto 235 km lungo il fiume Nistru, impiegandovi 8 giorni consecutivi, ha varcato canali (come lo Stretto di Cook in Nuova Zelanda ed il canale hawaiano di Molokai) ed oceani, laghi (come quello greco di Limeni) e mari impetuosi, aggiudicandosi nel 2018 il premio WOWSA, World Open Water Swimming Association, come miglior nuotatore in mare aperto. Mettendo a repentaglio la propria vita con traversate estreme ha attirato l’attenzione dei media su di sé per diffondere un messaggio unico di pace e, nel 2019, non ha mancato di percorrere per 30 km il fiume Nistru (il principale corso d'acqua della Repubblica di Moldova), pur di poter gridare a gran voce, in occasione del trentesimo anniversario del convegno sui diritti dei bambini, l’importanza della tutela del minore come esempio di civiltà e preservazione dell’umanità.



La sua prossima avventura sarà la traversata dall’isola di Alcatraz a Rotondo Beach in California, per poter ancora una volta ribadire i temi della tutela del fanciullo e del rispetto delle umane genti, che Ion Lazarenco da anni porta con sé in giro, sulle proprie spalle, a nuoto, per i cinque continenti. L’atleta moldavo, con il proprio esempio, ha ispirato milioni di atleti a diventare ambasciatori del messaggio di pace nei loro rispettivi Paesi e per tali motivazioni il Governo della Moldova ha inteso promuovere la sua candidatura a Premio Nobel per la Pace.



Il palcoscenico di presentazione non è casuale: la Fiera del Levante, incontro di genti, da 83 anni culla di etnie e lingue diverse. Bari, basilica di cristianesimo ed ortodossia, città da sempre aperta all’accoglienza di popoli e culture differenti, approdo di genti per commerci e in cerca di fortuna, radicata nelle proprie tradizioni, ma sempre attenta al rispetto delle differenze. In questa cornice il 18 settembre 2019 alle ore 11.30, a Bari, città di pace, presso il Padiglione 150 dell’Internazionalizzazione della Fiera del Levante, la Moldova, presentando le peculiarità della propria economia, promuoverà il proprio Paese con la testimonianza di Ion Lazarenco, candidato a Premio Nobel per la Pace.



Presente per l’occasione il Console onorario della Repubblica Moldova per la Circoscrizione Puglia Molise e Basilicata, Domenico De Candia. "Gli eventi della prossima settimana, oltre che presentare un Paese in piena evoluzione, la Moldova, dagli interessanti aspetti imprenditoriali, evidenziano una grande sensibilità ai temi dei diritti civili ed alla tutela dei bambini grazie alla presenza (unica data per l'Italia) dell'atleta Lazarenco che, con le proprie gesta sportive, ha negli ultimi anni, sensibilizzato l'opinione pubblica in vari stati del mondo sulle condizioni indecenti in cui vivono molti bambini" così ha dichiarato il Console Onorario della Moldova in Puglia, Domenico De Candia, aggiungendo che "la Legazione Consolare ha già programmato attività sociali e di beneficenza che possano dare continuità al messaggio di pace e di solidarietà lanciato in occasione della manifestazione del 18 settembre in Fiera del Levante".



A rappresentare mercoledì 18 settembre nella campionaria barese la Camera di Commercio italo-moldava anche il Segretario generale, Eleonora Pripa, e il referente della Camera di commercio italo-moldava di Barletta, Luigi Caruso, il quale afferma: “siamo onorati di ospitare questo appuntamento in Puglia, noi che con la Camera di Commercio italo-moldava di Barletta ci occupiamo di consolidare i rapporti internazionali tra i due Paesi per trovare opportunità di sviluppo commerciale, incentivare accordi di collaborazione tra aziende, attrarre investimenti moldavi in Italia e viceversa; rapporti internazionali – sostiene Caruso – che, oltre a favorire il business tra i due Paesi, sono anche occasione di scambio di culture diverse e accrescimento esperenziale senza pari”.



Il pluripremiato nuotatore moldavo sarà poi giovedì 19 settembre alle ore 18,30 al Consolato onorario della Repubblica Moldava presso il Business Center San Paolo, in via Cacudi, 40 a Bari per incontrare la numerosa comunità moldava in Italia.