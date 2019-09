Bari - Economia circolare e sviluppo sostenibile: tema centrale dell’83sima edizione della Fiera del Levante 16/09/2019 Nota dell’assessore allo Sviluppo Economico, Mino Borraccino:



“Ho partecipato, in Fiera del Levante, all’evento “Circular economy e sviluppo sostenibile”, nel corso del quale sono state presentate le iniziative riguardanti la strategia regionale sullo sviluppo sostenibile. Si tratta di un tema ricorrente dell’edizione 2019 della Fiera del Levante, dove si discute di cambiamento climatico, transizione energetica, innovazione tecnologica, mobilità sostenibile e sviluppo economico.



“L'economia circolare è un argomento di grande attualità. Esso va interpretato come un metodo di lavoro che deve caratterizzare il perseguimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile tracciati dall'agenda 2030 delle Nazioni Unite.



“Il taglio che è stato approfondito nei lavori del Convegno è quello legato ai temi dell'impresa e di come la produzione possa rendersi efficiente dal punto di vista economico, ambientale e sociale attraverso un approccio che consideri l'uso delle risorse come un ciclo, piuttosto che come mero sfruttamento.



“Nel mio indirizzo di saluto ho comunicato che l'Assessorato allo Sviluppo ha già avviato la sperimentazione di nuove forme di sostegno alla economia circolare. Ad agosto, infatti, sono state licenziate alcune modifiche ai bandi di sostegno alle imprese, che introducono premialità su temi chiave dell'azione regionale ed in primis su progetti di economia circolare. In tal modo, le imprese che accederanno a contratti di programma e PIA potranno contare su una percentuale aggiuntiva per orientare la propria azione innovativa ai principi di economia circolare.



“Ma nei progetti già finanziati con le misure regionali già figurano esempi di economia circolare ed oggi abbiamo ascoltato le imprese che ne sono protagoniste.



“Occorre consolidare in Puglia il processo di transizione dall'economia lineare all'economia circolare con l’obiettivo di promuovere iniziative mirate in quanti più ambiti possibile di attività economiche e di sviluppo tecnologico.



“Ne hanno parlato tutti i relatori, ma voglio segnalare gli interventi della dott.ssa Antonietta Riccio, Dirigente Sezione Autorizzazioni Ambientali,dell'ing. Pino Creanza e del dott. Vito Albino dell’ARTI (Agenzia regionale per la Tecnologia e l’Innovazione), della dott.ssa Claudia Claudi e della dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio (Dirigenti Sezioni competitività e ricerca dei sistemi produttivi) del Prof. Domenico Laforgia ( Direttore Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia).”