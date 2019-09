Settimana della Cultura del Mare - Gallipoli 16/09/2019 “Settimana della Cultura del Mare” - Ottava edizione,

22/28 settembre 2019



L’ASSOCIAZIONE PUGLIA&MARE ha presentato questa mattina l’ottava edizione della “Settimana della Cultura del Mare”, evento di marketing territoriale, turistico e culturale – organizzato con il COMUNE DI GALLIPOLI e lo SPORTELLO PESCA del GAL Terre d’Arneo – che avrà luogo a Gallipoli dal 22 al 28 settembre 2019. Il cartellone dei sette, intensi giorni di appuntamenti in programma, è stato svelato ai giornalisti a bordo dello “Sparviere - pescaturismo per Vivere il mare”, mentre incrociava nelle acque al largo di Porto Cesareo. Modalità e località significativi degli obiettivi dell’associazione organizzatrice dell’evento: valorizzare la risorsa mare e le attività ad essa collegate e contestualmente allargare l’ambito di diffusione del suo messaggio attraverso sinergie diffuse nei territori interessati dal mare.



All’incontro, hanno partecipato:

Alessandra Bray, Presidente Associazione Puglia&Mare

Stefano Minerva, Sindaco di Gallipoli e Presidente della Provincia di Lecce

Cosimo Durante, Presidente del Gal Terra d’Arneo

Flavio Filoni, Sindaco di Galatone

Salvatore Albano, Sindaco di Porto Cesareo con la consigliera delegata al turismo Katia Basile



Giulia Puglia, assessore al turismo di Nardò

Paolo D’Ambrosio, Direttore dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo

Del programma dettagliato dell’evento – ideato e diretto dal giornalista Giuseppe Albahari – allegato a questo comunicato, si evidenziano alcune novità.



Innanzitutto, a partire da questa edizione – in accordo con il Comitato Festa della Festa dei SS Medici – la “Settimana della Cultura del Mare” affianca, alle tante occasioni d’incontro e divulgazione informativa, un “Mercatino dei sapori e dei valori antichi” connessi alla cultura del mare, che dal 25 al 28 settembre si propone di avvicinare anche coloro che semplicemente apprezzano i sapori del mare.



Inoltre, tutti gli appuntamenti aperti al pubblico - e tutti gratuiti - si svolgeranno nel centro storico, una scelta mirata a promuovere la consapevolezza che Gallipoli ha tutti gli elementi per offrire agli ospiti un’esperienza di vacanza autentica, di cui il centro storico è il valore aggiunto. Le location sono rappresentate da via Antonietta De Pace, dalla Galleria NetLam che si affaccia sulla stessa strada, dall’atrio dell’ex-Palazzo Vescovile e dalla Biblioteca Comunale di via Sant’Angelo.

Quest’ultima, che sarà sede di diversi incontri, ospiterà per tutta la settimana la mostra “Nel blu dipinti di brutto” realizzata dall’Area Marina Protetta di Porto Cesareo.



Ed ancora, è di grande spessore il convegno sull’Economia del Mare, organizzato insieme con il Gal Terra d’Arneo, con la partecipazione dell’Università di Bologna e di Confcommercio e del progetto “Sentinelle del Mare” che sarà concluso da uno show cooking a tema marinaro con degustazioni.



Si ritrova il tradizionale format della manifestazione, negli altri appuntamenti:

I laboratori didattici sul mare realizzati con i biologi di Emys e Gal Terra d’Arneo con esperienze di realtà aumentata proiezioni multimediali per gli allievi delle classi prime medie degli istituti comprensivi di Gallipoli, Galatone, Nardò e Porto Cesareo;



Il mare dell’arte, articolato nella presentazione di un libro con la riproduzione di acquerelli del compianto Tonio Perrella e d’una mostra delle sue opere;

Il mare del ricordo per celebrare l’ingegno di Nunzio Pacella, Eugenio Vetromile e Michele Pagliarini;

Il mare delle donne, realizzato insieme con la sezione Fidapa di Gallipoli presieduta da Anita Marzano;

Il mare d’inchiostro, con lo scrittore Pino Aprile che dialogherà con Nicolò Carnimeo;



Ed ancora: la visita guidata gratuita alle scoperta delle dimore storiche e di scorci memorabili del centro storico, in collaborazione con l’associazione Amart presieduta da Eugenio Chetta e con il fotografo Toti Magno; e il corso d’aggiornamento professionale per giornalisti, in programma il 27 settembre, con la partecipazione della Soprintendente alle Belle Arti di Lecce, Brindisi e Taranto Maria Piccarreta e dei giornalisti Marco Seclì e Nicola Apollonio.

Conclusione affidata alla serata di consegna dei Premi “Vela latina” nel corso dell’evento condotto da Giuseppe Albahari e Barbara Politi, con la partecipazione dell’ensemble “Terra del sole” diretto dal maestro Enrico Tricarico, della coppia di ballerini Les Puglieses e dei musicisti Chromophobia.



Infine, il cartellone propone un epilogo straordinario con occasioni d’incontro in due sabato d’ottobre:



il 19, la cerimonia d’intitolazione a musicisti del passato della piazzetta situata tra il ponte secentesco e il castello, con successivo incontro curato dall’ideatore dell’evento Enrico Tricarico;



il 26, la presentazione del volume “Tecniche ed attrezzi di pesca nel Circondario Marittimo di Gallipoli” di Elio Pindinelli, che dialogherà con Nicolò Carnimeo.



Riportiamo di seguito le dichiarazioni di alcuni degli intervenuti all’incontro odierno.



Il presidente Alessandra Bray: “L’Associazione Puglia&Mare è nata con l’obiettivo di valorizzare la cultura del mare e il rapporto uomo-mare, siano essi manifestazione artistico-culturale, sportiva, nautica o industriale, nonché tutelare e valorizzare il mare, l’ambiente, la gastronomia e la produzione ittica. La rivista “Puglia&Mare” e l’organizzazione della “Settimana della Cultura del Mare” sono gli eventi attraverso cui l’Associazione mette in atto la propria mission, creando virtuose sinergie e offrendone le ricadute ai suoi fruitori”.



Il sindaco di Gallipoli Stefano Minerva: “La Settimana della cultura del mare” che l’amministrazione comunale ha ritenuto di sostenere sottoscrivendo un protocollo triennale con l’associazione “Puglia & Mare”, continua a crescere e si rafforza creando sinergie con le altre realtà del territorio, con il Gal Terra d’Arneo e i suoi Comuni costieri, con l’Area Marina Protetta di Porto Cesareo, per raccontare sempre meglio la capacità di vivere il mare secondo la cultura ben precisa del rispetto e della valorizzazione del mare stesso”.



Il presidente del Gal Terra d’Arneo Cosimo Durante: “Questo evento può contribuire a raggiungere uno degli obiettivi che con il consiglio d’amministrazione abbiamo valutato essere preminente: legare sempre più intimamente l’entroterra con l’arco costiero jonico salentino e fare diventare questi territori, forti delle loro peculiarità ambientali e culturali, una realtà sempre più attrattiva ed economicamente efficace”.