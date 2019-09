Bari - Vola l’export della Puglia verso Bulgaria e Ucraina 16/09/2019 Borraccino: “Adesso puntiamo a scambi culturali e scientifici”



Cresce del 68 per cento l’export di prodotti pugliesi verso la Bulgaria e del 38,5 per cento verso l’Ucraina. Il dato di Ice – Agenzia riferito ai primi sei mesi del 2019 è emerso durante l’evento di presentazione dedicato ai due Paesi nel padiglione Internazionalizzazione (stand 150) alla Fiera del Levante.

Ma il futuro delle relazioni della Puglia con questi Paesi è creare innovazione stimolando la collaborazione tra università e centri di ricerca.

A spiegarlo è l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Cosimo Borraccino: “Desideriamo che il sistema universitario della Puglia – ha detto – dialoghi con quello delle altre nazioni, per avviare scambi non solo commerciali ma anche culturali e scientifici. Il nostro intento è potenziare questi rapporti anche attraverso i collegamenti aerei”.

Al folto pubblico di imprese Borraccino ha annunciato nuove agevolazioni in favore delle imprese che accettano la sfida dei mercati esteri. “Metteremo in campo – ha detto – una misura che darà la possibilità alle aziende di ricevere agevolazioni per internazionalizzare fino ad un massimo di 500mila euro per ciascuna impresa”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il direttore del Dipartimento Sviluppo economico della Regione Puglia Domenico Laforgia che ha auspicato la collaborazione tra Puglia Bulgaria e Ucraina proprio mettendo in comune il lavoro tra università e centri di ricerca.

Marco Montecchi, presidente della Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, ha sottolineato l’importanza del legame del legame con la Puglia. “Siamo molto legati alla Regione Puglia – ha detto – le vostre aziende sono già orientate all’internazionalizzazione. La capacità tecnica e di investimento delle aziende pugliesi è un punto di riferimento in Bulgaria”

Il viceministro del Risparmio energetico in Ucraina Kostantyn Gyra ha evidenziato che lo scopo più importante del loro programma è “creare un business in cui gli imprenditori possano investire”.

Riccardo Ferretti, Presidente della Camera di Commercio e Industria Italia-Ucraina ha concluso rimarcando che l’appuntamento di oggi è stato “un grande evento propositivo che pone una pietra miliare importante per i rapporti tra Italia e Ucraina”.

Ha partecipato, tra gli altri, anche il Console Generale di Napoli dell’Ucraina Viktor Hamotskyi “Faccio molto tifo per il Sud Italia – ha detto - e vorrei che fosse più conosciuto in Ucraina”. Erano invece assenti per impegni istituzionali gli Ambasciatori Todor Stoyanov, Ambasciatore della Repubblica di Bulgaria in Italia e Yevhen Perelygin, Ambasciatore dell’Ucraina nella Repubblica Italiana, che hanno mandato i propri saluti attraverso i rispettivi rappresentanti.

Una giornata intensa per l’internazionalizzazione Made in Puglia. In mattinata si sono svolte le country presentation di Hong Kong e Bielorussia, Paesi nei quali le opportunità di collaborazione e di business per le imprese pugliesi sono molto ampie.



Le attività del padiglione 150 sono state organizzate dalla Regione Puglia (Sezioni Internazionalizzazione e Competitività) in collaborazione con Puglia Sviluppo.