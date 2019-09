Bari - Inaugurazione della 45^ stagione artistica di Puglia Teatro e 18^ de L’Eccezione 17/09/2019 Sabato 21 Settembre, alle ore 18,00, presso la Soprintendenza archivistica e bibliografica di Puglia e Basilicata, a Palazzo Sagges, a Bari, in Strada Sagges 3, nella Città vecchia, inaugurazione della 45^ stagione artistica di Puglia Teatro e 18^ de L’Eccezione, con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, e con la direzione artistica di Rino Bizzarro.

L’inaugurazione del 21 Settembre è inserita fra le manifestazioni delle Giornate europee del Patrimonio, indette ogni anno dal Ministero del Beni e delle Attività culturali e del Turismo, e sarà con il primo appuntamento del ciclo “Il ’68 – Sognavamo di cambiare il mondo” a cura di Pasquale Martino, dedicato al “ ‘68 e dintorni – Storia sociale e politica”, in collaborazione con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per la Puglia e la Basilicata, con l’intervento della Soprintendente di Puglia e Basilicata Maria Carolina Nardella; Rino Bizzarro interpreterà alcune pagine di Pier Paolo Pasolini e Mario Capanna.



Informazioni: 0805789411, 0805793041, 3386206549.