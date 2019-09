Bari - Dalla Galleria delle nazioni alle rappresentanze estere La Campionaria generale internazionale ponte sul mondo 17/09/2019 Un luogo internazionale per incontrare e conoscere le altre nazioni del mondo, ma allo stesso tempo una opportunità per far spiccare il volo alle imprese del territorio nel mercato globale. Tutto questo è la 83esima edizione della Campionaria generale internazionale, ponte tra il Mezzogiorno, l’Oriente e gli altri continenti del globo.



La Galleria delle Nazioni, presente nel padiglione 11, rappresenta sicuramente uno dei luoghi cult, storici e amati dai visitatori della rassegna organizzata dalla Nuova Fiera del Levante. Oggettistica, tessuti, abbigliamento e artigianato etnico, ma anche accessori, monili, spezie e prodotti tipici. È quanto si può trovare nella galleria internazionale, che si sviluppa su una superficie di 2mila metri quadrati e che ospita 72 espositori provenienti da 30 nazioni diverse. I visitatori potranno così vedere ed acquistare le vere lane dell’alpaca del Perù, la pashmina e le spezie del lontano Nepal, i gioielli del Vietnam ma anche i tappeti iraniani e i tessuti dell’Ecuador. Questi i 30 Paesi presenti: Austria, Camerun, Cina, Costa D’Avorio, Ecuador, Egitto, Finlandia, Francia, Germania, Giordania, Gran Bretagna, India, Indonesia, Iran, Indonesia, Iran, Kenya, Madagascar, Nepal, Pakistan, Perù, Portogallo, Russia, Senegal, Siria, Somalia, Spagna, Tunisia, Ucraina, Ungheria, Vietnam e Zimbawe.



Sono numerose le delegazioni estere presenti alla Campionaria per favorire gli scambi, migliorare i rapporti commerciali tra la Puglia e il resto del mondo e favorire l’internazionalizzazione delle Piccole e medie imprese locali. Nel corso della rassegna barese si terranno tavole rotonde e incontri mirati con 40 rappresentanze: Brasile, l’Azerbaigian, Albania, Bielorussia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Ucraina, Algeria, Arabia Saudita, Bahrein, Comore, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Gibuti, Giordania, Iraq, Kuwait, Libano, Libia, Mauritania, Marocco, Oman, Palestina, Qatar, Siria, Somalia, Sudan, Tunisia, Yemen e l’Iran, Hong Kong, Vietnam, Cina, Giappone, Bulgaria, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania e Ungheria.



Il padiglione dedicato all’internazionalizzazione è il 150. L’obiettivo è duplice: continuare ad accompagnare e sostenere le imprese pugliesi nella loro apertura internazionale che alimenta la crescita dell’export, ma anche di presentare la Puglia a chi desidera investire in un territorio sempre più denso di opportunità.