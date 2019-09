Bari - Nuovo mercato di via Amendola: nel pomeriggio la consegna delle chiavi dei box agli operatori 17/09/2019 Questo pomeriggio il sindaco Antonio Decaro, accompagnato dall’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone e dal presidente del Municipio II Gianlucio Smaldone, ha consegnato le chiavi dei locali nel nuovo mercato di via Amendola agli operatori.

Come noto, la struttura accoglierà sia i 12 i commercianti del mercato su strada di via Nizza, sia quelli che hanno partecipato all’avviso pubblicato dalla ripartizione Sviluppo economico per l’assegnazione dei nuovi box.

“Abbiamo mantenuto un impegno con gli operatori che ci hanno sempre dato fiducia - spiega Carla Palone - nonostante i ritardi. Gli abbiamo chiesto di stringere i denti e di fare altri sacrifici ancora per un’estate per far fronte alla necessità di ottenere tutti i collaudi necessari alla consegna dell’immobile. Oggi finalmente consegniamo nelle loro mani le chiavi dei box: da questo momento saranno loro i responsabili del nuovo mercato, che speriamo possa aprirsi alla città entro un mese.

Anche il mercato di via Nizza abbandona la strada per una sistemazione degna e consona alle esigenze degli operatori e alle richieste dei clienti che qui potranno fare la spesa tutti i giorni senza doversi preoccupare se piove o c’è il sole. Il prossimo obiettivo sarà quello di trasferire anche gli operatori del mercato di via Pitagora nel nuovo edificio che stiamo realizzando di fronte alla sede attuale”.



La struttura mercatale, a forma di T, è disposta su due livelli, con una superficie complessiva di circa 1.445 mq e un piano interrato da adibire ad autorimessa per circa 50 posti auto. L’edificio ospita complessivamente 29 box mercatali coperti che ospiteranno diverse tipologie di attività commerciali.

Il nuovo mercato rientra tra le opere previste nell’ambito di un accordo di programma siglato nel 2009 tra il Comune di Bari, la Regione Puglia e la Edocos srl. Il progetto è stato modificato rispetto al suo assetto originario per migliorarne la sostenibilità e l’efficienza, con particolare riguardo all’illuminazione e alla ventilazione.