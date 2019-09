Due giorni di promozione, convegni e approfondimenti nel cuore di Foggia: torna la Festa del volontariato 25/09/2019 La manifestazione del CSV Foggia animerà Corso Vittorio Emanuele sabato 28 e domenica 29 settembre. Coinvolte decine di associazioni e centinaia di volontari. Il lancio mercoledì 25 settembre, alle ore 18.30, presso la libreria Ubik con la presentazione del libro “Solo Mia”.



Tutto pronto per la XIII edizione della Festa del Volontariato, organizzata dal CSV Foggia.

Sabato 28 e domenica 29 settembre, Corso Vittorio Emanuele si animerà grazie a decine di associazioni e centinaia di volontari che si presenteranno alla cittadinanza con attività, dimostrazioni e convegni. Due i workshop organizzati dal CSV Foggia, uno sul Servizio Civile e l’altro sulla Legalità.

Aspettando la festa, mercoledì 25 settembre si terrà l’evento di lancio: la presentazione del libro “Solo Mia” di Annalisa Graziano, alle ore 18.30, presso la libreria Ubik (Piazza U. Giordano). Dialogherà con l’autrice la giornalista Tatiana Bellizzi. Nel volume, che affronta temi delicati come la violenza sulle donne e la detenzione femminile, sono narrate diverse esperienze di volontariato penitenziario.

L’inaugurazione della festa è prevista sabato 28 settembre, alle ore 9.00, con l’apertura degli stand delle associazioni. Alle ore 9.30 inizieranno le attività con gli studenti, che saranno coinvolti nel progetto “Biblioteca vivente” , a cura del CSV Foggia e nel Progetto di prevenzione dalle dipendenze patologiche “Salviamoci la pelle…”, a cura della Coop. Salute, cultura e società.

Alle ore 11.30 è in programma il convegno “Le voci del Servizio Civile: un’opportunità da cogliere”. Dopo i saluti di Pasquale Marchese, presidente CSV Foggia e Raffaele Piemontese, assessore al Bilancio della Regione Puglia con delega alle politiche giovanili e alla cittadinanza sociale, interverranno Fernando De Colellis, esperto di Servizio Civile Universale; Umberto Romaniello, funzionario della Provincia di Foggia – Ufficio Servizio Civile e Laura Pipoli, presidente del Ce.S.eVo.Ca. In programma anche la testimonianza di alcuni giovani in Servizio Civile. Modera Annalisa Graziano, dell’area comunicazione del CSV Foggia.

Nel pomeriggio gli stand riapriranno alle ore 17.00. Un’ora più tardi è in programma la tavola rotonda “Costruire la legalità: germogli di cittadinanza attiva”. Dopo i saluti di Pasquale Marchese, di Lelio Pagliara, Presidente del Forum Provinciale del Terzo Settore e di Claudia Lioia, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Foggia, interverranno Luigi Talienti, dirigente scolastico IPSSAR “Michele Lecce” di San Giovanni Rotondo; Francesca Capone, esponente dell’Ass. Libera - Presidio “Ciuffreda e Marcone” di Foggia; Massimo Marino, presidente Ass. Sacro Cuore di Foggia- progetto RiGenerAzioni; Simona Padalino, Coordinatrice del progetto “Foggia children” a Parco Città; Pino Tucci, coordinatore Ufficio Minori – Ministero della Giustizia di Foggia e Alfonsina De Sario, dirigente Ufficio Minori – Questura di Foggia. Modera Ludovico delle Vergini, dell’area formazione del CSV Foggia. La giornata si concluderà alle ore 19.30 con l’animazione a cura del gruppo folkloristico “Circolo Circasso” dell’Ass. Musica è….

Domenica 29 settembre, a partire dalle ore 10.00, si svolgeranno le premiazioni dei concorsi “Impresa e Volontariato” e “Volontariato informale”; previsto il conferimento di targhe ad associazioni che si sono particolarmente distinte nel corso dell’anno.

Alle ore 10.30 è in programma la presentazione della “Polizza Unica del Volontariato” a cura di Luigi Patella, dell’area consulenza CSV Foggia; alle ore 11.00 Damiano Bordasco, dell’area comunicazione CSV Foggia presenterà il concorso “Arte per la vita 2019”.

Alle ore 11.30 è in programma la presentazione del progetto per le scuole: “Guadagnare salute…con LILT e MIUR”, con l’esibizione canora dei bambini e la proiezione di video delle attività.

Nel pomeriggio, alle ore 18.00, l’Ass. Il Veliero presenterà il convegno “Interventi assistiti con gli animali (I.A.A.). Esperienze e risultati del Progetto ‘L’amico Cavallo’”.

Dopo i saluti di Luigi Iorio, presidente dell’Ass. Il Veliero, di Franco Landella, sindaco di Foggia, Raffaella Vacca, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Foggia, Vito Piazzolla, direttore Generale ASL Foggia, Antonio Nigri, direttore Sanitario ASL Foggia, Luigi Urbano, direttore Dipartimento di Prevenzione ASL Foggia e Leonardo Trivisano, direttore Dipartimento Riabilitazione ASL Foggia, interverranno Roberta Marasco, Assistente Sociale e Coordinatrice del Regolamento Regionale sulla Pet Therapy; Michele Minelli, dottore agronomo; Alessandro Maggi, Veterinario Ippiatra del Progetto L’amico Cavallo; Francesco De Stasio, fisoterapista del Dipartimento Riabilitazione ASL Foggia; Silvana Marchese, Psicologa ASL Foggia e volontaria dell’associazione; Anna Maria Marchese, coordinatrice del progetto “L’amico cavallo” e Nicolò Bruno, presidente dell’Ass. sportiva dilettantistica EQUIS EO.

La festa si concluderà, a partire dalle ore 19.30, con l’intrattenimento musicale a cura degli “Zero 33” che si esibiranno in un “Evergreen medley”.