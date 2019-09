Bari - "LE ITALIE IN RESIDENZA - INCONTRO NAZIONALE RESIDENZE ARTISTICHE" 19 - 20 SETTEMBRE 2019 18/09/2019 MIBAC-REGIONE PUGLIA- TEATRO PUBBLICO PUGLIESE

"LE ITALIE IN RESIDENZA - INCONTRO NAZIONALE RESIDENZE ARTISTICHE"

19 - 20 SETTEMBRE 2019

CINEPORTO DI BARI - FIERA DEL LEVANTE

"Le Italie in Residenza- incontro nazionale Residenze Artistiche" è il quinto incontro nazionale dei Titolari di Residenze Artistiche in programma domani 19 e venerdì 20 settembre 2019 al Cineporto di Bari, in Fiera del Levante, promosso da MiBAC e Regione Puglia, con il supporto organizzativo del Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura. Un appuntamento importante che si inserisce nel corso della seconda annualità dell’Accordo di Programma triennale 2018/2020 in attuazione dell’art. 43 – “Residenze” del D.M. 27 luglio 2017.

Ai quattro tavoli di lavoro creati per l’occasione, dedicati a valutazione della percezione del sistema delle residenze, residenze e pubblici, residenze - innovazione artistica e relazione con la filiera dello spettacolo, valutazione del ruolo di accompagnamento allo sviluppo creativo e professionale, parteciperanno operatori ed istituzioni che si confronteranno sugli strumenti di programmazione e di networking per il supporto al sistema produttivo, distributivo degli operatori e di relazione con gli artisti.

Il primo appuntamento di domani 19 settembre è alle 10 con i saluti istituzionali affidati a Loredana Capone, Assessore Industria turistica e culturale, Gestione e valorizzazione dei beni culturali della Regione Puglia; Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia; Donatella Ferrante, Dirigente Attività di danza, circense e di spettacolo viaggiante, Direzione Generale Spettacolo dal Vivo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo; Marisa Dovier, Regione Friuli Venezia Giulia / Coordinamento Regioni-Province Autonome; e Filippo Fonsatti, Presidente Federvivo/Agis. L’apertura dei lavori sarà invece affidata a Mauro Paolo Bruno, Dirigente Sezione Economia della Cultura della Regione Puglia.

Seguirà il momento in cui la parola sarà affidata agli artisti. Alcuni di loro racconteranno le esperienze, le modalità di dialogo e le possibilità offerte dalle residenze artistiche, dialogando con il responsabile del progetto “Quello che ci muove” sviluppato all’interno di EDN Italia da CSC e Piemonte dal Vivo. La mattinata si concluderà con l’intervento di Roberto Casarotto, Responsabile Programmi di Danza del Centro per la Scena Contemporanea di Bassano del Grappa – Le residenze artistiche: territorio, interculturalità e internazionalizzazione, seguita da una pratica fisica a cura di Giovanna Garzotto e Fabio Novembrini.

Alle 14.30 prenderanno il via i quattro tavoli tematici:

1^ sessione – 14:30 / 16:00 - 2^ sessione – 16:30 / 18:00

TAVOLO 1 - valutazione della percezione del sistema delle residenze

Cristina Carlini - Liv.In.G. - Live Internationalization gateway/Marche Teatro

TAVOLO 2 - Residenze e pubblici

Giuliana Ciancio - Cultural Manager e Ricercatrice/ Be SpectACTive/Liv.in.g/University of Antwerp

TAVOLO 3 - Residenze - innovazione artistica e relazione con la filiera dello spettacolo

Carmelo Grassi – Presidente A.R.T.I.

TAVOLO 4 -valutazione del ruolo di accompagnamento allo sviluppo creativo e professionale

Settimio Pisano - Direttore organizzativo di Scena Verticale e del Festival Primavera dei teatri

La seconda giornata, venerdì 20, inizia alle 9.30 con due incontri riservati agli iscritti. Il primo, con il Coordinamento Tecnico Beni e Attività culturali, dedicato all’Accordo di programma interregionale ex art. 43 “Residenze” del D.M. n. 332 del 27 luglio 2017; il secondo alle 10:30 tra MiBAC/Regioni - Centri di Residenza. Alle 11.30 iniziano gli incontri aperti al pubblico con le presentazioni delle relazioni da parte dei referenti tavoli di lavoro sui quattro temi cui seguirà il dibattito. Le conclusioni saranno a cura di MiBAC/Regioni.

Il progetto Residenze Artistiche nasce per innovare il mondo dello spettacolo con esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento dell’accesso e di qualificazione della domanda, coinvolgendo forze nuove verso una direzione comune, al fine di raggiungere risultati che grazie a confronto e scambio reciproco tra gli operatori, e tra operatori e istituzioni, nei vari territori costituiscano più della semplice somma dei fattori in causa.

Tutte le info sul progetto sul sito ufficiale di Residenze Artistiche:

www.residenzeartistiche.it