18 ottobre - Alessandro Quarta inaugura la 50^ Stagione della Camerata Musicale Salentina - Lecce 18/10/2019 50^ Stagione Concertistica

2019-2020







Venerdì 18 Ottobre 2019





Ore 20,45



ALESSANDRO QUARTA

5et



e il Quartetto d'archi del

Teatro Alla Scala di Milano



TEATRO APOLLO - LECCE



Venerdì 18 ottobre si alza il sipario sulla 50^ Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina. Un traguardo straordinario, quello raggiunto dalla storica associazione leccese, frutto di un percorso artistico che ha portato, dal 1970 ad oggi, ad esibirsi a Lecce e in tutto il Salento artisti di fama mondiale e talenti assoluti della musica.

Per l'inaugurazione di una stagione tutta da vivere e da festeggiare la Camerata ha scelto una delle eccellenze del nostro territorio: Alessandro Quarta. Lo straordinario violinista salentino, insieme al suo quintetto, suonerà al Teatro Apollo il suo Astor Piazzolla. Sul palco, nella prima parte della serata, il Quartetto d'archi del Teatro Alla Scala di Milano, con Francesco Manara e Daniele Pascoletti al violino, Simonide Braconi alla viola e Massimo Polidori al violoncello.



Alessandro Quarta nasce come violinista classico e a lungo si è mosso ai confini tra classica e altre forme di musica. La sua personalità vulcanica e la sua creatività lo hanno indirizzato ad una grande varietà di progetti e ora il suo repertorio svaria dalla tradizione classica alle sperimentazioni nel blues, soul e nel pop. Ha suonato con Roberto Bolle, con “il Volo” a Sanremo, al Concerto del Primo Maggio in Piazza San Giovanni e ha collaborato con stelle della musica planetarie come Lenny Kravitz, Carlos Santana, Celine Dion, Robin Williams, Joe Cocker, Liza Minnellli, Dee Dee Bridgewater, Toquinho. Proprio con il suo cd dedicato a Piazzolla è stato candidato al Grammy. Nel 1994 la Siae lo ha riconosciuto “miglior talento italiano”. Nel 2013 la Cnn lo ha definito “Musical Genius”.



La prima parte dell'inaugurazione della Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina vedrà esibirsi invece il Quartetto d'archi della Scala, formazione storica la cui fondazione risale al 1953, quando le prime parti sentirono l'esigenza di sviluppare un importante discorso musicale cameristico seguendo l'esempio delle più grandi orchestre del mondo. Ha scritto di loro il M. Riccardo Muti: "..quartetto di rara eccellenza tecnica e musicale,.....la bellezza del suono e la preziosa cantabilità, propria di chi ha grande dimestichezza anche con il mondo dell'opera, ne fanno un gruppo da ascoltare con particolare gioia ed emozione".



Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, il Castello Carlo V, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.



PROGRAMMA MUSICALE

Prima parte: Quartetto d'archi del Teatro Alla Scala di Milano

F. Schubert: Quartettsatz D 703 in do minore

M. Ravel: Quartetto in Fa Maggiore per archi

Allegro moderato – Assez vif – Très lent - Vif et agité



Seconda parte: Alessandro Quarta plays Piazzolla

Chau Paris

Vuelvo al Sur

Rio Sena

Years of Solitude

Oblivion

Adios Nonino

La Muerte de l’Angel

Jeanne y Paul

Fracanapa

Libertango



PREZZI (comprensivi del diritto di prevendita)

Poltronissime e Palchi I Ordine: Intero € 44, Ridotto* € 38

Palchi I Ordine (posti con scarsa visibilità): € 25

Poltrone e Palchi II Ordine: Intero € 33, Ridotto* € 27

Poltrone e Palchi II Ordine (posti con scarsa visibilità): € 20

Loggione: Intero € 22, Ridotto* € 19



* La riduzione è valida per: over 65, under 35 anni | Docenti | Studenti | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Disabili e Accompagnatori

La riduzione verrà applicata SOLTANTO dietro presentazione del relativo documento che la consente.

Ogni 10 paganti 1 biglietto omaggio.

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito.



PREZZI SPECIALI UNDER 35, SCUOLE, DISABILI e ACCOMPAGNATORI

E' disponibile una quantità limitata di posti a tariffa speciale per Under 35, scuole, disabili e accompagnatori e soci “Salento Swing People”.

Poltronissime ultime file e Palchi Laterali I Ordine: 30 €

Poltrone ultime file e Palchi Laterali II Ordine: 22 €

Info per accedere alla promozione: 0832 309901 – 348 0072655

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com



CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l'acquisto del biglietto o dell'abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.



CON I BIMBI A TEATRO!

Assistere ai concerti della Camerata Salentina con i propri bimbi da quest'anno è possibile! L'Associazione organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 6 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale interne dei teatri.

Il costo varia dagli 8 ai 10 € a bambino, con possibilità per i bambini di assistere allo spettacolo.



BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.



INFO

Camerata Musicale Salentina

Via XXV Luglio 2B – Lecce

Tel: 0832 309901 - Cell: 348 0072654 (Info) - 348 0072655 (Biglietteria)

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

Sito: www.cameratamusicalesalentina.com – Seguici su Facebook!