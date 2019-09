23 settembre - Presentazione del volume “Le piante raccontano" a Lecce 23/09/2019 Nella suggestiva cornice del Parco naturale regionale Bosco e Paludi di Rauccio, lunedì 23 settembre 2019 alle ore 17.00, sarà presentato il volume “Le piante raccontano. Storia Mito Tradizione”, a cura di Terradimezzo s.c. edito da Edizioni Esperidi.

Porgerà il saluto il sindaco di Lecce Carlo Salvemini. Interverranno: Rita Miglietta ass. alla Pianificazione e Gestione del Territorio-Ufficio Parco di Rauccio, Antonio De Rinaldis coordinatore Ufficio Parco di Rauccio, Piero Medagli botanico del dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università del Salento, Antonio Costantini studioso del paesaggio, Gilda Papadia presidente di Terradimezzo s.c.; sarà presente l’editore Claudio Martino.

Nel corso della serata, l’attrice Maria Margherita Manco curerà il reading teatrale con la lettura di versi delle Metamorfosi di Ovidio legati ai miti sulla nascita delle piante, accompagnata dalle musiche originali, composte ed eseguite dal M° Stefano Marra.

Sarà inoltre presente uno stand di A.Di.PA. Puglia (Ass. per la diffusione di piante tra amatori) il cui obiettivo principale è accrescere, preservare e diffondere la biodiversità sia delle piante spontanee che alimentari, orticole e da frutto, che di quelle ornamentali.

A conclusione della serata, è prevista una passeggiata al chiaro di luna nel bosco per consentire ai presenti di godere appieno di una Natura che, alle porte dell’Autunno, è ancora ricca di vita e di sorprese.



Il libro. Il volume racconta la storia e le origini di alcune piante del Parco di Rauccio (Lecce) nella loro evoluzione; il rapporto intrinseco tra le piante e le tradizioni del luogo in cui esse sono presenti e il legame con i miti classici della letteratura greca e romana. Il libro intende contribuire alla divulgazione dell’importanza che ogni singola pianta ha avuto nel corso della storia e nell’evoluzione della conoscenza e del loro utilizzo nella vita quotidiana, allo scopo di preservare anche le piante meno importanti e meno significative, ma che fanno, anch’esse, parte di un ecosistema che va difeso e protetto. Il volume nasce con lo scopo testimoniare il rapporto indissolubile che lega Terradimezzo al Parco di Rauccio e l’impegno profuso nella promozione di un’area a grandissima valenza naturalistica, capace di coinvolgere anche chi è meno sensibile alle bellezze di una Natura ancora selvaggia e ricca di un fascino indiscutibile.



Gli autori: La Coop Terradimezzo, grazie alla ventennale esperienza nell’ambito dell’Ed. Ambientale, dell’ecoturismo, della gestione di parchi naturali, interagisce con soggetti pubblici e privati, organizzando laboratori, visite guidate, percorsi didattici, attività ricreative e turistiche nell’area del parco.