Bari - Inclusione sociale e cooperazione: due eventi per celebrare la Giornata Europea della Cooperazione 2019 20/09/2019 Il Programma di Cooperazione Interreg V-A Grecia-Italia, in collaborazione con i progetti finanziati Interreg Path e Interreg Cross the Gap, celebra l’edizione 2019 della Giornata Europea della Cooperazione attraverso due eventi focalizzati sul tema dell’inclusione sociale, una delle undici priorità della politica di coesione per il periodo 2014-2020.



I due eventi, uno in Italia e uno in Grecia saranno i seguenti:



• Agropasseggiata tra i sentieri del Parco Nazionale Alta Murgia, organizzata dal Parco Alta Murgia, partner del progetto Path

Masseria Cimadomo – Corato contrada San Magno Corato

22 settembre 2019 ore 9.00



Una passeggiata a piedi attraverso i sentieri del Parco Nazionale dell’Alta Murgia alla scoperta dei paesaggi ricchi di biodiversità, storia, odori e sapori.

Punto di incontro presso Masseria Cimadomo, e partenza per un sentiero che rivelerà la storia della chiesetta della Neviera, un unicum del territorio del Parco, e della necropoli di San Magno, che si estende su un’area molto vasta di circa due chilometri quadrati.



Il percorso è semplice e adatto a famiglie con bambini ed a persone diversamente abili, accompagnate dagli operatori delle associazioni locali attive in tema di inclusione sociale.



La partecipazione all'evento è libera previa registrazione al seguente link:

https://greece-italy.eu/events/programme-meeting/agropasseggiata-tra-i-sentieri-del-parco-nazionale-alta-murgia/



• Hubu re – Spettacolo transfrontaliero tratto da “Ubu re” di Alfred Jarry

 Bitonto (Italia) – Teatro Traetta – 24 settembre 2019 – ore 20.00 Prenotazioni 080.3742636



 Amaliada, Municipality of Ilida (Grecia ) Cultural Center – 28 settembre 2019 - ore 20.30 Prenotazioni Spettacolo In Grecia



Lo spettacolo transfrontaliero “Hubu Re” è il risultato finale di un percorso di formazione teatrale e scenografico svolto nei mesi scorsi, che ha coinvolto un gruppo di 12 giovani in condizioni di disabilità e non, residenti nella Regione Puglia e nella Regione della Grecia Occidentale. Lo spettacolo, guidato dal regista Tonio De Nitto e dall’attore Fabio Tinella attore di Factory Compagnia Transadriatica, è la testimonianza dello straordinario processo di integrazione e affiatamento che il gruppo ha raggiunto durante il periodo di creazione, nel dare il meglio di se stessi, nel riuscire a superare con tenacia e disciplina piccoli ostacoli quotidiani, umani, artistici e culturali. Lo spettacolo ha due tappe in Italia, a Bitonto e in Grecia nella Municipalità di Ilida.



“La Cooperazione con gli altri paesi dell’Unione Europea è un’importante occasione di crescita per il nostro territorio. La Grecia e la Puglia da oltre 30 anni collaborano attraverso il Programma Grecia-Italia per condividere progetti di sviluppo congiunto”- ha commentato Domenico Laforgia, Direttore ad interim del Coordinamento Politiche Internazionali di Regione Puglia. Migliorare la vita dei cittadini, favorire la competitività delle imprese e supportare le istituzioni locali sono solo alcuni degli obiettivi ambiziosi che il Programma cerca di perseguire con la sua attività e grazie ai finanziamenti europei”.



La Giornata Europea della Cooperazione è un’iniziativa promossa dall’Unione Europea, il 21 Settembre di ogni anno, per riflettere e dare evidenza ai risultati raggiunti dai 72 Programmi di cooperazione territoriale finanziati in tutto il territorio dell’Unione. Con il motto “L’Europa sei tu”, si celebra il lavoro di cooperazione svolto tra la Puglia e la Grecia, che insieme affrontano le comuni sfide dello sviluppo del territorio come il cambiamento climatico, l’inclusione sociale e l’immigrazione.



La Giornata Europea della Cooperazione è coordinata dal Programma Interact con il supporto dell’Unione Europea e co-finanziata dal Fesr, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.









Il Programma Interreg V-A Grecia–Italia 2014-2020, con una dotazione finanziaria di euro 123.176.896, è un programma bilaterale di cooperazione transfrontaliera, co-finanziato dall’Unione Europea attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dai due stati membri (Italia e Grecia) con una quota nazionale del 15%. Il Programma ha come obiettivo principale la definizione di una strategia di crescita transfrontaliera tra la Puglia e la Grecia, finalizzata allo sviluppo di un’economia dinamica basata su sistemi smart, sostenibili e inclusivi per migliorare la qualità della vita dei cittadini di queste regioni.