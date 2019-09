Anci Puglia seleziona 65 giovani volontari di Servizio civile. Domande on line entro le ore 14 del 10 ottobre 2019 20/09/2019 In attuazione del Bando ordinario nazionale 2019 pubblicato sul sito http://www.serviziocivile.gov.it/ il 4 settembre 2019, Anci Puglia seleziona 65 giovani volontari da impiegare in n. 5 Progetti di Servizio Civile da realizzarsi, presso sede Anci di Bari e presso i Comuni di: Binetto, Canosa, Castri, Collepasso, Corato, Cursi, Faggiano, Guagnano, Lequile, Neviano, Palagianello, Poggiorsini, Polignano a mare, Sammichele di Bari, San Cesario, San Ferdinando di Puglia, Specchia, Trepuzzi, Triggiano.



I giovani selezionati da Anci Puglia saranno impegnati in 5 Progetti, nei settori: integrazione sociale, lotta alla dispersione e abbandono scolastico e tutoraggio; educazione e promozione culturale, accesso ai servizi informatici e valorizzazione e promozione del territorio. La durata del servizio è di 12 mesi, con un impegno settimanale di 30 ore; ai volontari sarà corrisposto un rimborso mensile forfettario di € 433,80..



I candidati dovranno presentare domanda esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14.00 del 10 ottobre 2019. Possono partecipare giovani, in possesso di cittadinanza italiana, ovvero di cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero di un Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia; devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.



Nella sezione Top news del sito http://www.anci.puglia.it è possibile consultare le schede di sintesi dei Progetti Anci Puglia con tutti i relativi elementi essenziali. Tutte le informazioni dettagliate relative al Bando ordinario, alla partecipazione, ai requisiti richiesti ed alla selezione, sono reperibili nel Bando pubblicato sul sito http://www.serviziocivile.gov.it/.



"Prosegue l'attenzione di Anci Puglia verso le politiche giovanili, anche quest'anno 65 giovani presteranno il Servizio civile nei Comuni aderenti ai nostri progetti.– sottolinea il presidente Anci Puglia Domenico Vitto - Una opportunità unica di cittadinanza attiva, di crescita umana e professionale, di formazione e apprendimento da svolgere direttamente nei Comuni, in settori strategici quali inclusione sociale, solidarietà, turismo e cultura, al servizio delle comunità."

Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente ad Anci Puglia, Via Marco Partipilo 61 - 70124 Bari, e-mail serviziocivile@anci.puglia.it– tel 080 5772316. https://www.facebook.com/anci.puglia/