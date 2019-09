Cutrofiano (Lecce) - PRANZO SOCIALE CON ASSAGGIUCCI E MUSICA DE CORE PER LI UCCI FESTIVAL DI CUTROFIANO 21/09/2019 Domenica 22 settembre (dalle 12 alle 18 - ingresso su prenotazione - info 3776954833) in una location segreta nelle campagne salentine, l'edizione 2019 de Li Ucci Festival di Cutrofiano, a una settimana dal concerto finale con Li Ucci Orchestra, si conclude ufficialmente con un pranzo sociale con tutti i protagonisti e gli amici del festival a base di prodotti a Km0 degli AssaggiUcci e la musica "de core".



La manifestazione è nata nel 2011, a un anno dalla scomparsa di Uccio Aloisi, con l'intento di ricordare tutti i grandi cantori del Salento (in particolare Gli Ucci di Cutrofiano) che hanno saputo tramandare grazie alla loro cultura orale i canti e le tradizioni del nostro territorio. Anno dopo anno il festival è, però, cresciuto, ampliando la sua visione e arricchendo il suo programma, coinvolgendo nuove generazioni di musicisti, cantori e artisti capaci di tramandare il patrimonio popolare salentino e trasformandosi in un contenitore di arte, cultura, musica, enogastronomia e turismo a 360°. Anche quest'anno, infatti, ha ospitato (dall'8 al 14 settembre) una settimana di concerti con, tra gli altri Antonio Castrignanò, gli Arditi del Coro, Civico 22 & Carlo Canaglia e I Trillanti (questi ultimi due tra i vincitori del Premio Nazionale "Folk & World - Nuove Generazioni"), la mostra L’Arte nel Piatto e altre esposizioni, una bicicletta “culturale”, incontri, proiezioni, percorsi enogastronomici con AssaggiUcci. Con Li Ucci Festival, a settembre vive e partecipa un intero paese, dal centro alle periferie e dalle campagne al centro urbano. Sabato 14 settembre il festival si è chiuso con Li Ucci Orkestra per una lunga notte che ha ospitato sul palco alcuni dei principali esponenti della musica, del canto e della danza popolare del Salento.

Il pranzo sociale concluderà anche il progetto enogastronomico AssaggiUcci - realizzato con il contributo della Regione Puglia (Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale) - nato come proposta di promozione dei prodotti tipici pugliesi e salentini. AssaggiUcci vuole promuovere oltre alla partecipazione dei produttori, con particolare riferimento al marchio collettivo “Prodotti di Qualità Puglia”, anche il messaggio della corretta e sana alimentazione attraverso i prodotti biologici e a Km0 ed attraverso i contatti delle aziende coinvolte promuovere il territorio collegando il marchio a un turismo enogastronomico attraverso anche la collaborazione con “La Terra di Puglia”.

La manifestazione, che dà appuntamento al settembre 2020, è organizzata dall'associazione culturale Sud Ethnic, in collaborazione e con il contributo del Comune di Cutrofiano, con la direzione artistica e organizzativa di Antonio Melegari e il patrocinio e la collaborazione, tra gli altri, di Mibac, Enit Italia, Regione Puglia, Provincia di Lecce, Camera di Commercio, Istituto Diego Carpitella, Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, Puglia Promozione, Gal Porta a Levante e con il supporto di altri partner privati.



Ingresso libero

Info e programma su www.liuccifestival.it – 3776954833