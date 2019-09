Bari - Fdl, Bilancio Asset; "La strada non è una giungla" Quasi 2mila visitatori e oltre 1300 gadget distribuiti. 21/09/2019 Numeri importanti quelli registrati da Asset, Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, che dal 14 al 22 settembre è stata protagonista alla Fiera del Levante con lo stand "La strada non è una giungla", il progetto di sensibilizzazione verso la promozione della sicurezza stradale.

Principali protagonisti della 9 giorni di kermesse fieristica i giovani studenti dell’intero territorio regionali chiamati a diventare ambasciatori di un messaggio dagli alti contenuti sociali.

Sulle strade pugliesi infatti, ogni anno continuano a registrarsi migliaia di incidenti mortali.

Nel 2018, la Puglia ne ha registrati 9.685 con 201 vittime e 16.135 feriti.

Seppur il dato mostra un notevole decremento rispetto agli ultimi precedenti obiettivo della regione puglia, è abbattere drasticamente numeri che sono sempre da bollettini di guerra.

"L'ASSET si pone l'obiettivo – afferma il commissario straordinario, ing. ELIO Sannicandro – di avviare dei percorsi informativi e educativi, sul tema della sicurezza stradale e sulla mobilità sostenibile che sviluppi una visione integrata che guardi all'educazione stradale dei ragazzi (futuri conducenti) sensibilizzandoli anche ai temi ambientali e invitandoli all'utilizzo di mezzi ecosostenibili alternativi all'autovettura o al ciclomotore. Ma non ci rivolgiamo soltanto ai giovani in quanto intendiamo sensibilizzare anche adulti e guidatori esperti (over 30) ad una guida più attenta, più prudente e rispettosa del codice della strada così come a trasmettere loro anche un maggiore orientamento al trasporto pubblico.

Guardando infatti alla composizione per età della popolazione dei conducenti pugliesi coinvolti in sinistri stradali nel 2018 si evince come siano proprio quelli con più esperienza, di età compresa tra i 45-64anni e più anni di patente, ad essere i più numerosi nel coinvolgimento di incidenti stradali.

Di qui l’importanza della collaborazione nel progetto, oltre che con la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia anche con il Master di giornalismo dell’Università degli studi di Bari al fine di veicolare tutte le informazioni necessarie sulla tematica della sicurezza stradale a seconda del target di cittadinanza di riferimento.

Soddisfatto del bilancio conseguito Pierpaolo Bonerba, responsabile del centro regionale monitoraggio per la sicurezza stradale di Asset, che ha inteso condividere il successo dell’evento con la cooperativa sociale Caps .

Una collaborazione questa che ha permesso ai visitatori di imparare divertendosi

Tutti i giorni in Fiera,dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20.00 è stato infatti possibile

1) testare percorsi esperienziali di guida con specifici visori che simulano l'effetto di guida in stato di ebbrezza e l'effetto di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;

2) percorrere le strade della nostra regione con il simulatore di guida sicura scegliendo il veicolo da utilizzare (auto, moto e bicicletta);

3) sfidarsi al quiz sulla mobilità sostenibile e sulla sicurezza stradale e scoprire le pillole di conoscenza di "Bonni il Leòn";

4) visitare nella sala audiovisiva dedicata (all'interno dello stand) la proiezione delle principali campagne internazionali e nazionali sulla sicurezza stradale.

A tutti i partecipanti è stato inoltre distribuito un gadget del progetto "La Strada non è una giungla" per sensibilizzarli ad una guida sempre più corretta e prudente ed una brochure informativa realizzata in collaborazione con la fondazione Ciao Vinny , sui temi della sicurezza stradale, con particolare riferimento ai numeri dell'incidentalità stradale in Puglia, al nuovo codice della Strada e all'omicidio stradale, all'effetto di alcool e droghe alla guida ed alle tecniche di primo soccorso.

La strada non è una giungla, conclude Bonerba, non chiude i battenti con la fiera bensì prosegue e rilancia il suo impegno sul territorio inserendosi da quest’anno nel catalogo del piano strategico per la promozione della salute nella scuola per l’anno scolastico 2019/2020.

Tutti gli istituti di primo e secondo grado della Regione potranno dunque iscriversi e abilitarsi al progetto del campionato on line sulla sicurezza stradale.

Inoltre si sta strutturando la giornata della sicurezza stradale che interesserà almeno 10 scuole della regione dove saranno portati i percorsi esperienziali pensati insieme a giornate specifiche con psicologi e psicoterapeuti dedicati all’ascolto dei ragazzi

Obiettivo finale formare i conducenti del futuro… nel segno della consapevolezza dei rischi e della responsabilità.