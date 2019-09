Immagine: © Roberto Magnani [PHOTOGALLERY] Bari - 'Ritorno' Presentato il secondo appuntamento con lo chef stellato Felix Lo Basso 21/09/2019 Un’unione di intenti, un’unione di menti audaci.



Così si può definire il progetto presentato ieri sera al Palace Hotel di Bari, per promuovere la cena “Ritorno” con lo chef stellato Felix Lo Basso. Una cena esclusiva che si terrà il 30 settembre 2019 nell’elitario terrazzo del Palace Hotel.



Il progetto è stato presentato dallo chef pugliese Gigi Rana e dal food expert Mario ‘Bolivar’ Pennelli, (due sognatori che amano far sognare e grazie alla loro perseveranza riescono anche a realizzarli), dal gastronomo Sandro Romano, dallo chef Celso La Forgia di Urban Bari e dallo chef del Palace, Vito Paradiso.



“Il nostro intento non è presentare una cena ma di unire le menti professionali della Puglia” sostiene con enfasi Gigi Rana e continua “ Lo Basso è stato il primo chef a credere in questo progetto e, dopo di lui, molti chef stellati pugliesi hanno iniziato ad aderire”.



Chef giovani, ma con alle spalle tanto di esperienza. Una generazione che ha lavorato all'estero anche per due lustri e poi, al rientro in Patria, hanno pensato di creare un gruppo di lavoro, un associazione di giovani cuochi dove unire arte e bellezza, enogastronomia e cultura creando così una serie di eventi ad effetto domino.



Sandro Romano ha tenuto a sottolineare che la cucina è cultura, ma non arte. Arte e cucina sono complementari. Per lui il cuoco è un altissimo artigiano che ha una conoscenza delle materie prime e la cucina vera non è esclusivamente quella stellata.



“Il patrimonio di una città non è solo legato ai suoi monumenti ma anche alla gastronomia che identifica un territorio" interviene la consigliera comunale Micaela Paparella.





Bari è una città che potrebbe esprime molto a livello culinario ma è ancora indietro perché frenata dalle nostre tradizioni anche se abbiamo una ricchezze di materie prime che si spalmano dai laghi di Lesina e Varano sino a Santa Maria di Leuca.



Arte e cucina ma anche arte e moda dove l’arte si affianca alla bellezza con le micro sculture indossabili dell’artista poliedrico Vito Gurrado e dalle due modelle che hanno indossato gli splendidi abiti di Via della Spiga .



https://laforchettadipaglia.wordpress.com/2019/09/20/19-settembre-ritorno-secondo-appuntamento-con-lo-chef-felix-lo-basso-a-bari-confernza-stampa/ Anna de Marzo