[PHOTOGALLERY] Foggia - Il Premier Conte e Emiliano all’inaugurazione della nuova società Valoridicarta S.p.A. 21/09/2019 EMILIANO A FOGGIA CON CONTE, AL POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO



“È una bellissima giornata: quando nel 2015 ho avuto un colloquio telefonico con l’amministratore delegato di questa grande azienda e gli ho detto che non avremmo accettato nessun ridimensionamento del sito produttivo di Foggia, lui mi promise che ci sarebbe stato un forte rilancio di questo insediamento. Così è stato e io gliene devo dare atto e questa festa per la gioventù foggiana, e più in generale italiana, che si identifica in questo stabilimento per noi è stata veramente importante. Quindi un ringraziamento va a tutti coloro che hanno creduto in questa fabbrica, che hanno creduto nella città di Foggia e che hanno investito tanti soldi per innovare tecnologicamente un luogo dove si costruisce la fiducia. Qui si studiano rimedi anti contraffazione di monete, targhe, documenti, passaporti, cose molto importanti, come importantissima è anche la nuova intesa con il Politecnico di Bari”.



Sono le parole del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano oggi a Foggia per l’inaugurazione della nuova società Valoridicarta S.p.A., partecipata dal Poligrafico e dalla Banca d’Italia, accreditata recentemente dalla BCE per la produzione di carte speciali di sicurezza, alla presenza del Presidente del Consiglio

dei Ministri Giuseppe Conte.



link video:

http://rpu.gl/Y3Eco