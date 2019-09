Lecce - EUROPEAN DAY OF LANGUAGES 22/09/2019 Il 26 settembre, in occasione della Giornata Europea delle Lingue, si terrà “European Day of Languages - Interactive Language Games” (https://edl.ecml.at), un pomeriggio targato Vulcanicamente all’insegna del plurilinguismo e dello scambio interculturale.



Alle ore 18.00, presso il Parco Belloluogo di Lecce, ci saranno tante attività: giochi interattivi in lingua, sfide entusiasmanti, nuove scoperte e curiosità da tutto il mondo!



L’evento si inserisce nel programma del Corpo Europeo di Solidarietá Erasmus+ “Love in Action!”, progetto di volontariato europeo dei nostri 4 nuovi volontari: Yasin, Epp, Paola e Karina, che ci coinvolgeranno in un’accattivante esperienza interculturale!



European Day of Languages sarà un’occasione per promuovere il multilinguismo ed esprimersi in varie lingue, attraverso metodi di educazione non formale.



Il nostro obiettivo è quello di celebrare la diversità linguistica e culturale europea, e allo stesso tempo creare un ambiente rilassato e divertente, per tutti coloro che vogliono scoprire nuove lingue, trascorrere un piacevole pomeriggio e conoscere nuove persone!



Non perdete questa opportunità unica! Unitevi a noi!