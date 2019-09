Bisceglie - “IV Edizione del Premio Internazionale Duchessa Lucrezia Borgia” 22/09/2019 Alto Riconoscimento alla Cultura e alla Scienza città di Bisceglie e città di Ferrara.

Domenica 29 settembre 2019 chiusura nell’anno per le celebrazioni per i 500 anni dalla scomparsa della nobildonna.



In occasione dei 500 anni dalla morte della Duchessa di Bisceglie e Ferrara Lucrezia Borgia (1480-1519), l’omonima associazione di Bisceglie, un evento patrocinato dal Comune di Bisceglie, dal Comune di Ferrara, Archeoclub d’Italia sez . di Bisceglie , Provincia BAT e Regione Puglia.



Il grande evento si terrà Domenica 29 settembre con inizio alle ore 18,00 presso la sala del settecentesco Seminario Diocesano in Bisceglie la cittadinanza è invitata.



Presenta la serata Mimmo Valente voce storica di Radio Centro Bisceglie.

Per questa edizione, le personalità premiate per il loro impegno professionale e sociale saranno:

Il Maestro di fama internazionale Marco Misciagna, Gold Medalist of Kiev Opera Theatre, is Viola Professor at the Superior State Conservatory "Gesualdo da Venosa" of Potenza (Italy), Honorary Professor at “Institut Superieur de Musique de Sousse (Université de Sousse, Tunisia), Honorary Professor at “Esteban Salas” Conservatory in Santiago de Cuba, Honorary Professor at “Pettman National Junior Academy of Music” (Auckland, New Zeland), Honorary Professor at Yerevan Komitas State Conservatory (Armenia) and Honorary Professor at the “S.Rachmaninov” State Conservatory (Tambov-Russia) and Far Eastern State Academy of Art (Vladivostok-Russia). He performed in the most famous concert halls of Europe such as the Berliner Philarmonie, Essen Philarmonie, Hamburg Laieszahalle, Mannheim Rosengarten, the Meistersingerhalle Nurimberg, the Prinzeregententheatre of Munich, Arriaga Theatre in Bilbao, Musikverein in Wien, Victoria Eugenia Theatre in San Sebastian, Sala Sinopoli Auditorium Parco della Musica of Rome and in the most prestigious halls of America such as the Balboa Theatre in San Diego – California, the Fox Tucson Theatre, S. Francis Auditorium in Santa Fe – New Mexico, the C.W.Eiseman Center, the Rudder Theatre, the Empire Theatre in Texas, the American Theatre in Hampton – Virginia, the Lehman Center and Carnegie Hall of New York and many others. “Distinguished Artist” of the Alion Baltic International Music Festival in Tallin (Estonia) and “Honorary Principal Soloist” of the Arkhangelsk State Chamber Orchestra (Russia), “Honorary Artist” of the St Heliers Music Centre in Auckland (New Zeland), as well as "Honorary Citizen" of the City of Ayvalik in Turkey and "Distinguished Visitor" of the City of Santiago de Cuba. He is member of the European Cultural Parliament.



Premiata per la seconda volta dopo la premiazione del 2017, la Scuola di Medicina di Bari Corso di laurea in Medicina e Chirurgia (corso in inglese) - Bari English Medical Curriculum LM-41 rappresentata e sarà conferito il prestigioso riconoscimento al professor Luigi Santacroce.