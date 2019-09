Leverano (Lecce) - Premio ‘Torre di Federico’, il CSV Salento si aggiudica il ‘Premio Speciale’ 22/09/2019 Conclusa da poco, la prestigiosa manifestazione, che valorizza le forze sane e propulsive del territorio con un pubblico riconoscimento, alla presenza di tutte le autorità.

Si è tenuta ieri sera 21 Settembre a Leverano, nel Teatro Comunale gremitissimo, alla presenza di tutte le Autorità, la VI edizione del prestigioso riconoscimento “Torre di Federico”, la manifestazione promossa dall’Almanacco Leveranese e dall’associazione culturale Impegno per Leverano, nasce con lo scopo di valorizzare le forze sane e propulsive del territorio con un pubblico riconoscimento.

Il CSV Salento guidato da Luigi Conte si aggiudica il ‘Premio Speciale’. Un riconoscimento per il lavoro svolto dall'Ente, in 15 anni su tutto il territorio, nell'ambito del Volontariato. Sul Palco a ritirare il Premio Fabiola Spada-consigliera del CSVS e Antonio Quarta direttore CSVS. A consegnare l'onorificenza il Presidente di Cultura e Ambiente Roberto Paladini.

Nella motivazione, letta dalla poetessa Fernanda Filippo, si legge : “Premio TORRE DI FEDERICO SPECIALE. Il servizio dell'altruismo è l'obiettivo di questo Ente. Servizi ai cittadini , volontari e associazioni, permettono di garantire i più alti principi di solidarietà sociale . Formazione e consulenza al mondo dell'associazionismo ne fanno un riferimento certo nel territorio per tutto il terzo settore"

Durante la premiazione il lavoro certosino e continuo del CSVS è stato raccontato attraverso i numeri: 300 Enti, tra soci ordinari e aderenti, servizi offerti a circa 1.000 associazioni e 20.000 volontari; numerose le sinergie stabilite con Enti pubblici, Università, Istituzioni, rappresentanze e reti del Terzo Settore.

La manifestazione, negli intenti del suo ideatore Enzo Mega, ambisce ad essere di riferimento per le nuove generazioni attraverso gli esempi più virtuosi del territorio e per dare impulso e visibilità ai tanti infaticabili sforzi che “uomini e donne comuni” giornalmente fanno perché credono in un progetto, sia esso nel mondo del lavoro, del volontariato, del sociale o dell’impegno nelle diverse arti. Motto anche per l’anno 2019 è “Vivi in una Comunità Viva”.

Il Premio ha ricevuto il patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Lecce e del Comune di Leverano, e si avvale del supporto di alcune associazioni culturali del territorio.