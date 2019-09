24 settembre 2019 - Carpignano Salentino - L'Associazione Nea Carpiniana presenta il nuovo romanzo di Luigi Pisanelli 24/09/2019 Martedì 24 settembre 2019 – ore 19

Carpignano Salentino (Le)

CENTRO STORICO - VIA PASQUALE PASCA



“Essere fortunati non basta”

(Musicaos Editore)

di Luigi Pisanelli



introdurrà la serata:

Emanuele Pasca

(Vice Presidente dell’Associazione

“Nea Carpiniana”)



interviene:

Luciano Pagano

(Editore)



dialoga con l’autore:

dott. ssa Annalucia Cudazzo



Martedì 24 settembre 2019 alle ore 19, a Carpignano Salentino (Le), in via Pasquale Pasca nel Centro Storico, patrocinata dal comune e in collaborazione con l’Associazione “Nea Carpiniana”, si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Luigi Pisanelli, “Essere fortunati non basta” (Musicaos Editore). NEA CARPINIANA è un'associazione composta da GIOVANI VOLONTARI appassionati di cultura ed ha come obiettivo quello di far conoscere e tutelare il patrimonio storico artistico insito nel comune di Carpignano Salentino.

La serata sarà introdotta da Emanuele Pasca, Vice Presidente dell’Associazione “Nea Carpiniana”, interverrà l’editore, Luciano Pagano, e il dialogo con l’autore sarà affidato alla dott. ssa Annalucia Cudazzo. Ingresso libero.





Su un binario, prima della partenza, le storie si rincorrono per chi le sa catturare. In paese c’è un uomo un po’ strano che tutti chiamano Antonio delle Stelle, è convinto che un giorno gli extraterrestri torneranno a prenderlo, e si prepara ad ogni evenienza. Ambra e Francesco si erano persi di vista da quando erano piccoli, lui, figlio inquieto e geniale di un affarista pentito, e lei giovanissima laureata in bioscienze e biotecnologie. Si sono incontrati, e per un attimo si sono riconosciuti. Marco vuole bene a Martina e pur avendo la stessa età lei è più adulta del ragazzo. Ambra e Martina sono amiche, entrambe salentine, hanno studiato a Camerino e si sono divise tra la Puglia e le Marche, scrivendo i loro aforismi su post-it appiccicati al frigo, parlando con i corvi e avvertendo la terra quando trema: ma i terremoti non le hanno scosse. Bart ascolta il racconto di Ambra, che si mescola alle storie della vita, come quella di Walter, un ragazzo violento, e di Marika, che ha avuto la sfortuna di incontrarlo. Alcune persone sono veleni e altre antidoti, e in mezzo, ci sono il caso e il destino. “Essere fortunati non basta, bisogna anche avere la fortuna di rendersene conto”.



Luigi Pisanelli, nato a Casarano nel 1976, vive e lavora a Parabita (Le). Ama la natura, i cani, i buoni libri, la musica che fa prendere alla vita il verso giusto, ama cucinare e, infine ama la solitudine, a tratti intervallata dalla migliore delle compagnie possibili in questo mondo. Ha esordito nella scrittura con il romanzo “Tornerà la lepre a Buna” (Musicaos Editore, 2017).