Bari - La presentazione de La Casa di Pandora dell’Asfa Puglia 23/09/2019 Martedì 24 settembre, alle 12, nella Sala Consiliare del Comune di Bari si terrà la conferenza stampa di presentazione de La Casa Di Pandora dell’ASFA Puglia, associazione a supporto delle famiglie con autismo, con la partecipazione del Sindaco del Comune Bari Antonio Decaro, dell’Assessore alla Politiche Sociali del Comune di Bari Francesca Bottalico, della dott.ssa Raffaella Giannattasio, responsabile clinico del progetto e della dott.ssa Marcella Palombo responsabile attività integrative ludico/ricreative.

“Daremo l’appuntamento – ha affermato Vittoria Morisco, Presidente dell’Asfa Puglia - a tutti a questo evento importante sul nostro territorio, perché questo è un centro che ha come finalità quello del trattamento del disturbo autistico nei bambini e nei ragazzi,ma soprattutto è una casa che ci permetterà l’inclusione sociale”.

La Casa di Pandora, che avrà sede in via Napoli 391 e che sarà inaugurata giovedì 26 settembre alle 18, sarà un luogo in cui si svolgeranno progetti in rete con le scuole, si realizzaranno attività e saranno sviluppati percorsi, dove i bambini affetti da autismo potranno avere tutto il pomeriggio impegnato con attività sportive e ludiche con tutor a sviluppo tipico, quindi con parenti, amici e compagni di classe.

“Solitamente i centri che abbiamo in Puglia sono esclusivamente di terapia. Con questo progetto daremo la possibilità di far interfacciare tra loro i terapisti e gli educatori insieme. Questo è molto importante perche questi giovani non possono accedere a corsi di nuoto, musica calcetto e pittura, senza un personale che li affianchi, perché hanno delle modalità di apprendimento diverso rispetto ai bambini a sviluppo tipico”.

Le famiglie dell’associazione Asfa Puglia, associazione no-profit nata nel 2017, negli anni sono riuscite a realizzare vari progetti. Per questo, il più grande e ambizioso, collaboreranno con le associazioni e cooperative baresi, attive già da anni, che offriranno un servizio dalla terapia allo sport, passando per il tempo libero. Le attività saranno svolte tutte all’interno del centro.

“Questo progetto è sostenibile grazie a degli imprenditori che sponsorizzano la nostra attività. Attraverso loro riusciamo a dare continuità al nostro impegno, che altrimenti non potremmo portare avanti. La nostra abilità è stata questa, cioè riuscire a coinvolgere varie realtà che ci danno sostegno. E ora possiamo dire che è un lavoro svolto molto bene”.